استطلاع: نسبة المواطنين الروس المؤيدين للعملية في أوكرانيا ترتفع إلى 73%
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy/
أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة الرأي العام في روسيا، أخيرا، ارتفاع نسبة المواطنين الروس المؤيدين للعملية الخاصة في أوكرانيا، من 65 في المئة إلى 73 في المئة.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب الاستطلاع، الذي أجري يوم 20 آذار/مارس، دعمت نسبة 73 في المئة من العينة الاستطلاعية قرار بدء العملية العسكرية، بينما 14 في المئة كانت ضد القرار.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجري يوم 27 شباط / فبراير الماضي، تأييد 65 في المئة من المستطلعين للعملية الخاصة، في حين لم تؤيدها نسبة 17 في المئة من بينهم.
وحول الأهداف، التي تسعى روسيا إلى تحقيقها من خلال هذه العملية العسكرية الخاصة، قالت نسبة 71 من المستطلعين، إنهم يعتقدون أن روسيا تريد ضمان أمنها، وتحقيق نزع سلاح أوكرانيا، ومنع حلف الناتو من نشر قواعده هناك.
وتم إجراء الاستطلاع، في الفترة من 18 إلى 20 مارس 2022، في 53 إقليما في البلاد، وضمت العينة 1500 مستطلع.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجري يوم 27 شباط / فبراير الماضي، تأييد 65 في المئة من المستطلعين للعملية الخاصة، في حين لم تؤيدها نسبة 17 في المئة من بينهم.
وحول الأهداف، التي تسعى روسيا إلى تحقيقها من خلال هذه العملية العسكرية الخاصة، قالت نسبة 71 من المستطلعين، إنهم يعتقدون أن روسيا تريد ضمان أمنها، وتحقيق نزع سلاح أوكرانيا، ومنع حلف الناتو من نشر قواعده هناك.
وتم إجراء الاستطلاع، في الفترة من 18 إلى 20 مارس 2022، في 53 إقليما في البلاد، وضمت العينة 1500 مستطلع.