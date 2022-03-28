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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220328/استطلاع-نسبة-المواطنين-الروس-المؤيدين-للعملية-في-أوكرانيا-ترتفع-إلى-73-1060574193.html
استطلاع: نسبة المواطنين الروس المؤيدين للعملية في أوكرانيا ترتفع إلى 73%
استطلاع: نسبة المواطنين الروس المؤيدين للعملية في أوكرانيا ترتفع إلى 73%
أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة الرأي العام في روسيا، أخيرا، ارتفاع نسبة المواطنين الروس المؤيدين للعملية الخاصة في أوكرانيا، من 65 في المئة إلى 73 في المئة. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T14:41+0000
2022-03-28T14:41+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب الاستطلاع، الذي أجري يوم 20 آذار/مارس، دعمت نسبة 73 في المئة من العينة الاستطلاعية قرار بدء العملية العسكرية، بينما 14 في المئة كانت ضد القرار.وأظهر الاستطلاع، الذي أجري يوم 27 شباط / فبراير الماضي، تأييد 65 في المئة من المستطلعين للعملية الخاصة، في حين لم تؤيدها نسبة 17 في المئة من بينهم.وحول الأهداف، التي تسعى روسيا إلى تحقيقها من خلال هذه العملية العسكرية الخاصة، قالت نسبة 71 من المستطلعين، إنهم يعتقدون أن روسيا تريد ضمان أمنها، وتحقيق نزع سلاح أوكرانيا، ومنع حلف الناتو من نشر قواعده هناك.وتم إجراء الاستطلاع، في الفترة من 18 إلى 20 مارس 2022، في 53 إقليما في البلاد، وضمت العينة 1500 مستطلع.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/عسكريون-من-أوسيتيا-الجنوبية-يتوجهون-إلى-أوكرانيا-للمشاركة-في-العملية-الخاصة-1060490883.html
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استطلاع: نسبة المواطنين الروس المؤيدين للعملية في أوكرانيا ترتفع إلى 73%

14:41 GMT 28.03.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022
قوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة الرأي العام في روسيا، أخيرا، ارتفاع نسبة المواطنين الروس المؤيدين للعملية الخاصة في أوكرانيا، من 65 في المئة إلى 73 في المئة.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب الاستطلاع، الذي أجري يوم 20 آذار/مارس، دعمت نسبة 73 في المئة من العينة الاستطلاعية قرار بدء العملية العسكرية، بينما 14 في المئة كانت ضد القرار.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجري يوم 27 شباط / فبراير الماضي، تأييد 65 في المئة من المستطلعين للعملية الخاصة، في حين لم تؤيدها نسبة 17 في المئة من بينهم.

وحول الأهداف، التي تسعى روسيا إلى تحقيقها من خلال هذه العملية العسكرية الخاصة، قالت نسبة 71 من المستطلعين، إنهم يعتقدون أن روسيا تريد ضمان أمنها، وتحقيق نزع سلاح أوكرانيا، ومنع حلف الناتو من نشر قواعده هناك.

وتم إجراء الاستطلاع، في الفترة من 18 إلى 20 مارس 2022، في 53 إقليما في البلاد، وضمت العينة 1500 مستطلع.
محطة كاخوفكا الكهرومائية في نوفابا كاخوفكا تحت سيطرة وإشراف الحرس الوطني الروسي، جنوب أوكرانيا 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
عسكريون من أوسيتيا الجنوبية يتوجهون إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية الخاصة
26 مارس, 13:32 GMT
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