https://arabic.sputniknews.com/20220328/الأمم-المتحدة-تحقق-في-تقارير-عن-مقابر-جماعية-لمهاجرين-داخل-ليبيا-1060581297.html

الأمم المتحدة تحقق في تقارير عن مقابر جماعية لمهاجرين داخل ليبيا

الأمم المتحدة تحقق في تقارير عن مقابر جماعية لمهاجرين داخل ليبيا

يسعى محققون تابعون للأمم المتحدة للتحقق من تقارير أفادت بوجود "مقابر جماعية" يُعتقد أنها تضم جثامين مهاجرين في منطقة تعد مركزا لتهريب البشر في ليبيا، وفقا... 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T16:59+0000

2022-03-28T16:59+0000

2022-03-28T16:59+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

منظمة الأمم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1053922749_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_695df4e0b30470b1c2e6c8a7aecd6d24.jpg

وتعد ليبيا نقطة عبور رئيسية لأفارقة يسعون لقطع الرحلة الخطرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، لكن العديد منهم يجدون أنفسهم مستعبدين لدى جماعات مسلحة ومهربي البشر، وبعضهن أُجبرن على البغاء.وقال العديد من المهاجرين لبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، إن هناك "مقابر جماعية" في مدينة بني وليد الصحراوية، وشهد أحدهم بأنه دفن ثلاثة في أحدها بنفسه، ولم يذكر التقرير عدد الجثامين التي قد تحتويها تلك المقابر، وقال عضو البعثة تشالوكا بياني إن خبيرا جنائيا عيّن حديثا سيحاول إجراء المزيد من التحقيقات، بحسب "رويترز".كما شهدت عدة نساء من شرق أفريقيا بتعرضهن للاغتصاب واعتداءات جنسية. وقالت مهاجرة للمحققين في تعليقات هذا الشهر تضمنها التقرير المؤلف من 18 صفحة والذي سيرفع لمجلس حقوق الإنسان هذا الأسبوع: "إذا سمع المهاجرون الذين كانوا محتجزين هناك كلمة بني وليد فسيبدأون في البكاء. إنهم يضرمون النار في أجساد النساء هناك".وقال مهاجر سوداني في سبها لفريق الأمم المتحدة، إنه تم إضرام النار في جسده عندما لم تدفع أسرته فدية، والذي تُوفي في وقت لاحق متأثرا بإصاباته.ويعتبر هذا التقرير هو الثاني من ثلاثة تقارير تستند إلى نحو 120 مقابلة تمت بين أكتوبر/ تشرين الأول ومارس/آذار، حيث سلط الضوء أيضا على انتهاكات تؤثر على الانتقال الديمقراطي في البلاد مثل تخويف النشطاء، كما أثار مخاوف بشأن وجود سجون سرية يقال إن جماعات مسلحة متناحرة تديرها.وتشهد ليبيا اضطرابات منذ نحو عقد بعد أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 بمعمر القذافي. وساد هدوء نسبي الصراع بين الشرق والغرب في البلاد منذ 2020، لكن الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لترتيب إجراء انتخابات في إطار عملية للسلام انهارت في ديسمبر / كانون الأول، مما عمق الأزمة السياسية.ووصف بياني الوضع بالنسبة للمهاجرين في ليبيا بأنه "مريع جدا جدا"، ودعا إلى تقديم دعم فني لليبيا لمساعدتها في محاسبة الجناة. وتسعى البعثة لتمديد عملها بعد نهاية يونيو/ حزيران، حيث من المقرر تقديم تقريرها النهائي.

https://arabic.sputniknews.com/20220328/الأمم-المتحدة-تدعو-لاستقلالية-المؤسسة-النفطية-والمصرف-المركزي-في-ليبيا-1060557957.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة