https://arabic.sputniknews.com/20220328/الأمم-المتحدة-تدعو-لاستقلالية-المؤسسة-النفطية-والمصرف-المركزي-في-ليبيا-1060557957.html

الأمم المتحدة تدعو لاستقلالية المؤسسة النفطية والمصرف المركزي في ليبيا

الأمم المتحدة تدعو لاستقلالية المؤسسة النفطية والمصرف المركزي في ليبيا

دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إلى حماية استقلالية ونزاهة المؤسسات السيادية في البلد العربي. 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T09:57+0000

2022-03-28T09:57+0000

2022-03-28T09:57+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وقالت المسؤولة الأممية، اليوم الاثنين، إنه يجب حماية المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية، بحسب موقع "الوسط".وأضافت: "هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي، ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر".وأكدت أنه ينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفا مشتركا.وكانت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المتابعة الدولية بشأن ليبيا، قد دعت في وقت سابق إلى استمرار استقلالية المؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي ومؤسسة النفط.وحثت السلطات على ضمان تزويد المؤسسة الموارد الكافية لتعزيز الإنتاج وسط ارتفاع أسعار النفط، وذلك من أجل استقرار ليبيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220327/الجزائر-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-ليبيا-مكسب-يجب-التمسك-به-1060520983.html

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أخبار ليبيا اليوم