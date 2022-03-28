https://arabic.sputniknews.com/20220328/الأمم-المتحدة-تدعو-لاستقلالية-المؤسسة-النفطية-والمصرف-المركزي-في-ليبيا-1060557957.html
الأمم المتحدة تدعو لاستقلالية المؤسسة النفطية والمصرف المركزي في ليبيا
الأمم المتحدة تدعو لاستقلالية المؤسسة النفطية والمصرف المركزي في ليبيا
دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إلى حماية استقلالية ونزاهة المؤسسات السيادية في البلد العربي. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T09:57+0000
2022-03-28T09:57+0000
2022-03-28T09:57+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقالت المسؤولة الأممية، اليوم الاثنين، إنه يجب حماية المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية، بحسب موقع "الوسط".وأضافت: "هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي، ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر".وأكدت أنه ينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفا مشتركا.وكانت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المتابعة الدولية بشأن ليبيا، قد دعت في وقت سابق إلى استمرار استقلالية المؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي ومؤسسة النفط.وحثت السلطات على ضمان تزويد المؤسسة الموارد الكافية لتعزيز الإنتاج وسط ارتفاع أسعار النفط، وذلك من أجل استقرار ليبيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/الجزائر-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-ليبيا-مكسب-يجب-التمسك-به-1060520983.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
الأمم المتحدة تدعو لاستقلالية المؤسسة النفطية والمصرف المركزي في ليبيا
دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إلى حماية استقلالية ونزاهة المؤسسات السيادية في البلد العربي.
وقالت المسؤولة الأممية، اليوم الاثنين، إنه يجب حماية المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية، بحسب موقع "الوسط"
.
وأضافت: "هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي، ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر".
وأكدت أنه ينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفا مشتركا.
وكانت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المتابعة الدولية بشأن ليبيا، قد دعت في وقت سابق إلى استمرار استقلالية المؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي ومؤسسة النفط.
وحثت السلطات على ضمان تزويد المؤسسة الموارد الكافية لتعزيز الإنتاج وسط ارتفاع أسعار النفط، وذلك من أجل استقرار ليبيا.