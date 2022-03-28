عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220328/الأمم-المتحدة-تدعو-لاستقلالية-المؤسسة-النفطية-والمصرف-المركزي-في-ليبيا-1060557957.html
الأمم المتحدة تدعو لاستقلالية المؤسسة النفطية والمصرف المركزي في ليبيا
الأمم المتحدة تدعو لاستقلالية المؤسسة النفطية والمصرف المركزي في ليبيا
دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إلى حماية استقلالية ونزاهة المؤسسات السيادية في البلد العربي. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T09:57+0000
2022-03-28T09:57+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101364/71/1013647117_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_4aa595eec49f6a2b5d4600b38201e9c3.jpg
وقالت المسؤولة الأممية، اليوم الاثنين، إنه يجب حماية المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية، بحسب موقع "الوسط".وأضافت: "هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي، ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر".وأكدت أنه ينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفا مشتركا.وكانت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المتابعة الدولية بشأن ليبيا، قد دعت في وقت سابق إلى استمرار استقلالية المؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي ومؤسسة النفط.وحثت السلطات على ضمان تزويد المؤسسة الموارد الكافية لتعزيز الإنتاج وسط ارتفاع أسعار النفط، وذلك من أجل استقرار ليبيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/الجزائر-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-ليبيا-مكسب-يجب-التمسك-به-1060520983.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101364/71/1013647117_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_08f3c5d6def608988ae8cc7b03067360.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم

الأمم المتحدة تدعو لاستقلالية المؤسسة النفطية والمصرف المركزي في ليبيا

09:57 GMT 28.03.2022
© Sputnik . Andrey Stenin / الذهاب إلى بنك الصورالنفط الليبي
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© Sputnik . Andrey Stenin
/
الذهاب إلى بنك الصور
دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إلى حماية استقلالية ونزاهة المؤسسات السيادية في البلد العربي.
وقالت المسؤولة الأممية، اليوم الاثنين، إنه يجب حماية المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية، بحسب موقع "الوسط".
وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
الجزائر: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا مكسب يجب التمسك به
أمس, 11:53 GMT
وأضافت: "هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي، ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر".
وأكدت أنه ينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفا مشتركا.
وكانت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المتابعة الدولية بشأن ليبيا، قد دعت في وقت سابق إلى استمرار استقلالية المؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي ومؤسسة النفط.
وحثت السلطات على ضمان تزويد المؤسسة الموارد الكافية لتعزيز الإنتاج وسط ارتفاع أسعار النفط، وذلك من أجل استقرار ليبيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала