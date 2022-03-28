https://arabic.sputniknews.com/20220328/الإماراتي-البارز-صاحب-التغريدة-المثيرة-للجدل-البلدوزر-يمهد-لشرق-أوسط-جديد-1060586571.html
الإماراتي البارز صاحب "التغريدة المثيرة للجدل": البلدوزر يمهد لشرق أوسط جديد
الإماراتي البارز صاحب "التغريدة المثيرة للجدل": البلدوزر يمهد لشرق أوسط جديد
قال الإماراتي البارز صاحب "التغريدة المثيرة للجدل"، عبد الخالق عبد الله، اليوم الاثنين، إن "الإمارات تمهد لشرق أوسط جديد". 28.03.2022, سبوتنيك عربي
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وأوضح عبد الخالق عبد الله، السبت، عبر حسابه على "تويتر"، إن "البلدوزر الإماراتي يمهد لشرق أوسط جديد".وفي تغريدة أخرى، وجه الأكاديمي الإماراتي، رسالة إلى وزراء الخارجية المجتمعين في النقب، وقال إن "كل شبر من إسرائيل هي أرض فلسطينية محتلة".وعقد أمس الأحد، أعمال قمة سداسية، بمشاركة 4 وزراء خارجية عرب، بالإضافة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في منطقة النقب.وجلس وزراء خارجية الدول الست، على طاولة مستديرة في فندق بالنقب، والتي يشارك فيها وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين واسرائيل والولايات المتحدة.وأجمع وزراء خارجية دولة الإمارات ومصر والمغرب والبحرين والولايات المتحدة وإسرائيل، في ختام القمة اليوم على نبذ الإرهاب، وتعزيز السلام.ونددت إيران، في وقت سابق اليوم، بقمة النقب التي استضافتها إسرائيل، بحضور الولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، واصفة إياها بـ"قمة الشر".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان لها، إن "عقد قمة الشر في فلسطين المحتلة خيانة للقضية الفلسطينية".وأكد "استعداد طهران للتعاون وتوسيع العلاقات الثنائية مع دول المنطقة ومواجهة ما وصفها بالمؤامرة الأمريكية الإسرائيلية لإثارة الفتن والحروب وزعزعة الاستقرار في غرب آسيا".
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم
الإماراتي البارز صاحب "التغريدة المثيرة للجدل": البلدوزر يمهد لشرق أوسط جديد
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قال الإماراتي البارز صاحب "التغريدة المثيرة للجدل"، عبد الخالق عبد الله، اليوم الاثنين، إن "الإمارات تمهد لشرق أوسط جديد".
وأوضح عبد الخالق عبد الله، السبت، عبر حسابه على "تويتر"، إن "البلدوزر الإماراتي يمهد لشرق أوسط جديد".
وفي تغريدة أخرى، وجه الأكاديمي الإماراتي، رسالة إلى وزراء الخارجية المجتمعين في النقب، وقال إن "كل شبر من إسرائيل هي أرض فلسطينية محتلة".
وعقد أمس الأحد، أعمال قمة سداسية، بمشاركة 4 وزراء خارجية عرب
، بالإضافة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في منطقة النقب.
وجلس وزراء خارجية الدول الست، على طاولة مستديرة في فندق بالنقب، والتي يشارك فيها وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين واسرائيل والولايات المتحدة.
وأجمع وزراء خارجية دولة الإمارات ومصر والمغرب والبحرين والولايات المتحدة وإسرائيل، في ختام القمة اليوم على نبذ الإرهاب، وتعزيز السلام.
ونددت إيران، في وقت سابق اليوم، بقمة النقب التي استضافتها إسرائيل
، بحضور الولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، واصفة إياها بـ"قمة الشر".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان لها
، إن "عقد قمة الشر في فلسطين المحتلة خيانة للقضية الفلسطينية".
وأكد خطيب زاده، أن أي "محاولة لتطبيع وإقامة علاقات مع الإرهابيين الصهاينة ومحتلي القدس يعد خنجرا في ظهر الشعب الفلسطيني المظلوم"، محذرا من "فتنة وشر إسرائيل في المنطقة".
وأكد "استعداد طهران للتعاون وتوسيع العلاقات الثنائية مع دول المنطقة ومواجهة ما وصفها بالمؤامرة الأمريكية الإسرائيلية لإثارة الفتن والحروب وزعزعة الاستقرار في غرب آسيا".