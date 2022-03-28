https://arabic.sputniknews.com/20220328/الإمارات-تخيب-آمال-بايدن-وتؤكد-تمسكها-بوجود-روسيا-في-أوبك--1060576554.html

الإمارات تخيب آمال بايدن وتؤكد تمسكها بوجود روسيا في "أوبك +"

الإمارات تخيب آمال بايدن وتؤكد تمسكها بوجود روسيا في "أوبك +"

أيدت الإمارات العربية المتحدة استمرار دور روسيا في تحالف منتجي ومصدري النفط "أوبك +"، حتى مع موجة الضغط من الحكومات الغربية بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T15:28+0000

2022-03-28T15:28+0000

2022-03-28T15:28+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

روسيا

اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

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وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، يوم الاثنين، في مؤتمر بدبي إن "روسيا عضو مهم" في منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها ومن المرجح أن تظل في المجموعة، مضيفا: "هذا تحالف للبقاء؛ هذا تحالف نحتاجه"، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".السعودية، الزعيمة الفعلية لمنظمة "أوبك" والتي تقود تحالف المنتجين مع روسيا، قاومت حتى الآن ضغوطا لقطع العلاقات مع موسكو من خلال ضخ المزيد لتعويض إمدادات الخام الروسية جزئيا التي تأثرت بمقاطعة بعض الدول الغربية.التعليقات الإماراتية، والتي تأتي قبل أيام فقط من موعد اجتماع المجموعة، هي إشارة أخرى على أنها ستبقى موحدة على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية بشأن الأزمة في أوكرانيا.من المقرر أن تراجع المجموعة زيادة أخرى متواضعة في المعروض عندما تجتمع في 31 مارس/ آذار. وقال المزروعي اليوم إن التحالف "لن يضيف موارد إذا كان السوق متوازنا والموارد (متوافرة) في السوق".وأضاف الوزير الإماراتي أن "أوبك +" يجب أن تظل منفصلة عن السياسة، في تعليقات قد تشكل خيبة أمل لإدارة بايدن، بعد أن اقترح سفير الإمارات في واشنطن استجابة المجموعة لضخ المزيد من النفط الخام.في اجتماعها الأخير، أمضت المجموعة 13 دقيقة فقط في دراسة السوق قبل أن تقرر التمسك بخطتها لزيادة الإنتاج التدريجي، ولم يكن هناك نقاش حول السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار - الأزمة الأوكرانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220323/تأكيد-سعودي-على-أهمية-اتفاق-أوبك--لتوازن-أسواق-النفط-1060354618.html

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, روسيا, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط