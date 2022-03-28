https://arabic.sputniknews.com/20220328/الحرس-الثوري-الإيراني-يهدد-أعداء-بلاده-بـرد-هائل-1060575555.html

الحرس الثوري الإيراني يهدد أعداء بلاده بـ"رد هائل"

الحرس الثوري الإيراني يهدد أعداء بلاده بـ"رد هائل"

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أن "الأعداء لا يتجرؤون على استعراض أنفسهم أمام إيران"، متوعدا "برد هائل تجاه شرورهم البسيطة". 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T15:05+0000

2022-03-28T15:05+0000

2022-03-28T15:05+0000

أخبار إيران

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وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، في كلمة له في مدينة آبادان الإيرانية، إن "العزة والكرامة والرفعة والاستقلال الحالي لإيران الإسلامية ينبع من بسالة الشهداء العظام"، مضيفا أن "خوف الأعداء من إيران هو خوف أبدي وهذا ببركة تضحية المجاهدين".وأكد سلامي، في كلمته التي نقلتها وكالة فارس الإيرانية، أن "دعائم قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي قوية وراسخة اليوم وأن هذه العزة والجلال هي بفضل الملاحم التي سطرها الشهداء".وكان الجيش الإيراني، قال أمس الأحد، إن "العدو يعيش الخوف والرعب من اقتدار القوات المسلحة الإيرانية ولا يجرؤ على مهاجمتنا".وأوضح قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري ، أن "الاكتفاء الذاتي في صناعة المعدات العسكرية مثال على الثقة في الشباب والسعي لتقليل التبعية واستقلال البلاد وهو ما يتجسد في القوات المسلحة".واعتبر العميد حيدري، الجهوزية لمواجهة تهديدات العدو شرفا للنظام والقوات المسلحة، مشيرا إلى المكانة العسكرية الإيرانية على الصعيد الدولي.من جانبه، حذر سلاح الجو الإيراني، "الأعداء من ارتكاب أية حماقة، مهددا بـ"تلقيهم صفعة مؤلمة للغاية تبعث على الندم".وشدد حميد واحدي على أن "طياري سلاح الجو يتمتعون بالجهوزية الكاملة للدفاع عن الحدود الجوية والبرية للبلاد ويلتزمون بتوجيهات قائد الثورة بكل وجودهم"، مؤكدا أن "إيران لا أطماع لها في أي بلد إلا أنه لو ارتكب الاعداء حماقة ما سيتلقون ردا حازما للغاية".

https://arabic.sputniknews.com/20220327/عبداللهيان-الحرس-الثوري-يضمن-الأمن-في-البلاد-1060524238.html

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