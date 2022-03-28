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الحزب الشيوعي اللبناني يصف من يمزق صورة "شهيد" بالمجرم والقاتل
الحزب الشيوعي اللبناني يصف من يمزق صورة "شهيد" بالمجرم والقاتل
وصفت منظمة جون في الحزب الشيوعي اللبناني، اليوم الاثنين، من يمزق صورة "الشهداء" بالمجرم والقاتل. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T13:18+0000
2022-03-28T13:18+0000
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"ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام بيان المنظمة، والذي جاء تعليقا على تعرض صورة جورج حاوي للتمزيق في جون، مشيرة إلى أنها "ليست المرة الأولى التي تتعرض صور شهداؤنا للتمزيق".واختتم البيان بالتأكيد على أن موقف الحزب سيبقى حرا وقراره سيبقى مستقلا، مؤكدا أنهم "اعتادوا في بلدة جون أن يستخلصوا العبر والدروس من كل حدث، ومعركتنا الانتخابية سنخوضها ضد الفاسدين".يذكر أن جورج حاوي هو سياسي لبناني، وأحد أبرز شخصيات اليسار اللبناني منذ سبعينيات القرن الماضي، كان قد تولى منصب الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، كما تولى رئاسة المجلس الوطني للحزب، وكان أيضا نائب رئيس المجلس الرئاسي للحركة الوطنية اللبنانية، لقي حتفه في يونيو/ حزيران 2005 بقنبلة وُضعت في سيارته، حسبما ذكرت قناة "الميادين".
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أخبار العالم العربي, أخبار لبنان

الحزب الشيوعي اللبناني يصف من يمزق صورة "شهيد" بالمجرم والقاتل

13:18 GMT 28.03.2022
© Sputnik . ABDUL KADER ALBAYالحزب الشيوعي اللبناني "يطلق الموجة الثانية للإنتفاضة الشعبية" في لبنان
الحزب الشيوعي اللبناني يطلق الموجة الثانية للإنتفاضة الشعبية في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© Sputnik . ABDUL KADER ALBAY
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وصفت منظمة جون في الحزب الشيوعي اللبناني، اليوم الاثنين، من يمزق صورة "الشهداء" بالمجرم والقاتل.
"ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام بيان المنظمة، والذي جاء تعليقا على تعرض صورة جورج حاوي للتمزيق في جون، مشيرة إلى أنها "ليست المرة الأولى التي تتعرض صور شهداؤنا للتمزيق".

وأضاف البيان: "من يقدم على تمزيق صورة لشهيد، هو مجرم وقاتل للشهداء، إنه من خفافيش الليل لا يستطيع الخروج إلا في الظلام، لقد وصلتنا الرسالة وسنكون على مستوى التحدي".

واختتم البيان بالتأكيد على أن موقف الحزب سيبقى حرا وقراره سيبقى مستقلا، مؤكدا أنهم "اعتادوا في بلدة جون أن يستخلصوا العبر والدروس من كل حدث، ومعركتنا الانتخابية سنخوضها ضد الفاسدين".
يذكر أن جورج حاوي هو سياسي لبناني، وأحد أبرز شخصيات اليسار اللبناني منذ سبعينيات القرن الماضي، كان قد تولى منصب الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، كما تولى رئاسة المجلس الوطني للحزب، وكان أيضا نائب رئيس المجلس الرئاسي للحركة الوطنية اللبنانية، لقي حتفه في يونيو/ حزيران 2005 بقنبلة وُضعت في سيارته، حسبما ذكرت قناة "الميادين".
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