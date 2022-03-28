https://arabic.sputniknews.com/20220328/الحكومة-اليمنية-تؤكد-الاتفاق-مع-أنصار-الله-على-أكبر-صفقة-تبادل-أسرى-منذ-اندلاع-الصراع-1060546654.html

الحكومة اليمنية تؤكد الاتفاق مع "أنصار الله" على أكبر صفقة تبادل أسرى منذ اندلاع الصراع

الحكومة اليمنية تؤكد الاتفاق مع "أنصار الله" على أكبر صفقة تبادل أسرى منذ اندلاع الصراع

أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأحد، التوصل إلى تفاهمات مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، لإتمام صفقة تبادل نحو 2223 أسيرا، وهي الأكبر منذ اندلاع... 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T04:50+0000

2022-03-28T04:50+0000

2022-03-28T04:50+0000

الحرب على اليمن

أنصار الله

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القاهرة - سبوتنيك. وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو اللجنة الاشرافية لتبادل الأسرى والمختطفين في الحكومة اليمنية، ماجد فضائل، عبر "تويتر"، إنه "طوال الفترة السابقة وبرعاية مكتب المبعوث الأممي كنا في مشاورات ونقاشات مستمرة وقد تم التوافق على توسعة العدد وإطلاق عدد كلي 2223 أسيراً ومختطفاً من الطرفين".وأوضح أن الاتفاق يتضمن "قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق 800 من مختطفي وأسرى الحكومة مقابل 800 من أسراها".وأضاف: "كذلك تقوم الميليشيات [في إشارة إلى جماعة الحوثي] بإطلاق سراح اللواء ناصر منصور هادي [شقيق الرئيس اليمني] واللواء محمود الصبيحي [وزير الدفاع السابق]، ومحمد محمد صالح وعفاش طارق صالح [شقيق ونجل قائد قوات المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبد الله صالح]، و16 أسيرا سعوديا وثلاثة سودانيين مقابل 600 من أسرى ميليشيا الحوثي تقوم باطلاق سراحهم الحكومة الشرعية".وبوقت سابق من اليوم، أعلن مسؤول ملف الأسرى في جماعة الحوثيين، عبد القادر المرتضى، عبر "تويتر"، التواصل إلى توافق مع الحكومة اليمنية برعاية الأمم المتحدة لتبادل 2223 أسيراً بينهم 19 من قوات التحالف العربي، مؤكداَ أنه حسب ما تم التوافق عليه من المقرر تبادل كشوفات أسماء الأسرى، يوم بعد غدٍ الثلاثاء.ومطلع يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثيين، تمكنها من تحرير 400 من أسراها بعمليات تبادل مع الحكومة اليمنية، عبر 60 صفقة قادتها شخصيات محلية خلال العام 2021، متهمةً السعودية التي تقود التحالف العربي بـ "إفشال 80 عملية رغم التوافق مع المعنيين".\وأعلنت الأمم المتحدة في 21 شباط/ فبراير العام الماضي، فشل مفاوضات رعتها بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين بالعاصمة الأردنية عمَّان، في التوصل إلى اتفاق لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمَّان الموقع بين الطرفين بشأن الأسرى في 16 شباط/ فبراير قبل الماضي.ويتضمن الشق الثاني من اتفاق عمَّان، الإفراج عن 300 أسير من الطرفين، بواقع 200 أسير من جماعة الحوثيين مقابل إفراج الجماعة عن 100 من أسرى الحكومة الشرعية، إضافة إلى اللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني) الذي أسرته الجماعة إلى جانب وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي في آذار/مارس 2015 في محافظة لحج جنوب اليمن.وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر قبل الماضي، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تبادل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي، ضمن اتفاق سويسرا الذي توصل إليه الطرفان أواخر أيلول/ سبتمبر قبل الماضي.وتبادلت الحكومة اليمنية والحوثيين، في كانون الأول/ ديسمبر 2018، ضمن جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220212/أنصار-الله-تتهم-الإمارات-بإخفاء-آلاف-الأسرى-في-اليمن-1058448323.html

https://arabic.sputniknews.com/20211017/-أنصار-الله-تعلن-مقتل-وأسر-المئات-من-الجيش-اليمني-وعناصر-من-القاعدة-وداعش-1050457046.html

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الحرب على اليمن, أنصار الله