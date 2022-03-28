https://arabic.sputniknews.com/20220328/الحوثي-يحذر-السعودية-والإمارات-ستندمون-إذا-فوتموها-1060574942.html

الحوثي يحذر السعودية والإمارات: "ستندمون إذا فوتموها"

الحوثي يحذر السعودية والإمارات: "ستندمون إذا فوتموها"

حذر زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الاثنين، التحالف العربي بقيادة السعودية من "تفويت فرصة مبادرة تعليق العمليات العسكرية"، مؤكدا أن... 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T14:52+0000

2022-03-28T14:52+0000

2022-03-28T14:52+0000

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وقال الحوثي: "لن نألوا جهدا في التصدي للعدوان والحصار بكل ما في وسعنا، ولن نقبل أبدا باستمرار الحصار"، مشددا على أنه "ليس أمام المعتدين مجال ليسلموا من الضربات والخروج من الورطة إلا بالتوقف عن العدوان ورفع الحصار"، وذلك حسب قناة المسيرة.وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت، دخول مبادرة وقف الهجمات ضد السعودية التي تقود عمليات التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، حيز التنفيذ في السادسة من مساء الأحد.يأتي ذلك غداة إعلان رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، مهدي المشاط، مبادرة أحادية الجانب لبناء الثقة مع السعودية التي تقود التحالف في اليمن، تتضمن تعليق هجمات الجماعة على أراضيها وفي جبهات القتال داخل اليمن، لمدة ثلاثة أيام، داعيا المملكة إلى اتخاذ خطوة مماثلة بوقف الغارات ورفع القيود على المنافذ التي تديرها "أنصار الله".وقال المشاط، في كلمة بمناسبة ذكرى انطلاق عمليات التحالف العربي في اليمن، بثها تلفزيون "المسيرة" المتحدث باسم الجماعة: "نعلن بشكل أحادي تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة 3 أيام".وتأتي مبادرة جماعة "أنصار الله" بعد إعلان الجماعة استهداف منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، ضمن عملية هجومية أسمتها "كسر الحصار الثالثة"، بررتها بأنها تأتي "ردا على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله أواخر 2014.وبالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم