الحياة خلف السياج الأصفر في شنغهاي
أعلنت سلطات شنغهاي أنها قررت، فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، يوم الاثنين، إغلاق المدينة (25 مليون نسمة) لأكبر إغلاق منذ عامين.
© REUTERS / Aly Song نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 26 مارس 2022
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 26 مارس 2022
© REUTERS / Aly Songنشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 26 مارس 2022
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 26 مارس 2022
© REUTERS / Aly Song
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في مدينة شنغهاي، الصين 24 مارس/آذار 2022
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في مدينة شنغهاي، الصين 24 مارس/آذار 2022
© REUTERS / Aly Songنشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 22مارس 2022
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 22مارس 2022
© REUTERS / Aly Songنشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
© REUTERS / Aly Songنشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
© REUTERS / Aly Songنشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
© REUTERS / Aly Songنشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
© REUTERS / Aly Songنشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
© REUTERS / Aly Songنشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
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نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
وتم خلال الـ24 الساعة الماضية، الكشف عن 50 إصابة محلية، و10 من خارج المدينة، و3454 حالة دون أعراض تذكر.
ستستمر المرحلة الأولى من الإغلاق حتى صباح 1 أبريل/ نيسان في مناطق شرق وجنوب نهر هوانغبو، والمرحلة الثانية - ستبدأ من 1 أبريل إلى 5 أبريل غرب هوانغبو.
وطوال فترة الإغلاق، سيتم إغلاق الأنفاق والجسور عبر هوانغو، وسيتم منع جميع وسائل النقل التي تربط مع المناطق المغلقة.
تم نقل موظفي الشركات في المناطق المغلقة إلى نظام العمل عن بعد، وستعمل الخدمات التي تضمن حياة المدينة، بما في ذلك خدمة التوصيل. كما طُلب من أهالي المناطق المغلقة الالتزام بالحجر الصحي والبقاء في منازلهم طوال فترة الإغلاق.