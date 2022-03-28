https://arabic.sputniknews.com/20220328/الحياة-خلف-السياج-الأصفر-في-شنغهاي-1060554896.html

الحياة خلف السياج الأصفر في شنغهاي

الحياة خلف السياج الأصفر في شنغهاي

أعلنت سلطات شنغهاي أنها قررت، فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، يوم الاثنين، إغلاق المدينة (25 مليون نسمة) لأكبر إغلاق منذ عامين. 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T09:29+0000

2022-03-28T09:29+0000

2022-03-28T09:29+0000

الصين

فيروس كورونا

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وتم خلال الـ24 الساعة الماضية، الكشف عن 50 إصابة محلية، و10 من خارج المدينة، و3454 حالة دون أعراض تذكر. ستستمر المرحلة الأولى من الإغلاق حتى صباح 1 أبريل/ نيسان في مناطق شرق وجنوب نهر هوانغبو، والمرحلة الثانية - ستبدأ من 1 أبريل إلى 5 أبريل غرب هوانغبو.وطوال فترة الإغلاق، سيتم إغلاق الأنفاق والجسور عبر هوانغو، وسيتم منع جميع وسائل النقل التي تربط مع المناطق المغلقة. تم نقل موظفي الشركات في المناطق المغلقة إلى نظام العمل عن بعد، وستعمل الخدمات التي تضمن حياة المدينة، بما في ذلك خدمة التوصيل. كما طُلب من أهالي المناطق المغلقة الالتزام بالحجر الصحي والبقاء في منازلهم طوال فترة الإغلاق.

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фото, الصين, فيروس كورونا