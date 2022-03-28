عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220328/الحياة-خلف-السياج-الأصفر-في-شنغهاي-1060554896.html
الحياة خلف السياج الأصفر في شنغهاي
الحياة خلف السياج الأصفر في شنغهاي
أعلنت سلطات شنغهاي أنها قررت، فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، يوم الاثنين، إغلاق المدينة (25 مليون نسمة) لأكبر إغلاق منذ عامين. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T09:29+0000
2022-03-28T09:29+0000
الصين
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1060554901_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b317fdc80e4625d159d0c7c177d97907.jpg
وتم خلال الـ24 الساعة الماضية، الكشف عن 50 إصابة محلية، و10 من خارج المدينة، و3454 حالة دون أعراض تذكر. ستستمر المرحلة الأولى من الإغلاق حتى صباح 1 أبريل/ نيسان في مناطق شرق وجنوب نهر هوانغبو، والمرحلة الثانية - ستبدأ من 1 أبريل إلى 5 أبريل غرب هوانغبو.وطوال فترة الإغلاق، سيتم إغلاق الأنفاق والجسور عبر هوانغو، وسيتم منع جميع وسائل النقل التي تربط مع المناطق المغلقة. تم نقل موظفي الشركات في المناطق المغلقة إلى نظام العمل عن بعد، وستعمل الخدمات التي تضمن حياة المدينة، بما في ذلك خدمة التوصيل. كما طُلب من أهالي المناطق المغلقة الالتزام بالحجر الصحي والبقاء في منازلهم طوال فترة الإغلاق.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1060554901_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a36a3a87803ec16cf80d9f38af67068e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, الصين, فيروس كورونا

الحياة خلف السياج الأصفر في شنغهاي

09:29 GMT 28.03.2022
أعلنت سلطات شنغهاي أنها قررت، فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، يوم الاثنين، إغلاق المدينة (25 مليون نسمة) لأكبر إغلاق منذ عامين.
© REUTERS / Aly Song نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 26 مارس 2022
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 26 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
1/10
© REUTERS / Aly Song
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 26 مارس 2022
© REUTERS / Aly Songنشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 26 مارس 2022
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 26 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
2/10
© REUTERS / Aly Song
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 26 مارس 2022
© REUTERS / Aly Song

نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في مدينة شنغهاي، الصين 24 مارس/آذار 2022

نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا &quot;كوفيد-19&quot; في مدينة شنغهاي، الصين 24 مارس/آذار 2022 - سبوتنيك عربي
3/10
© REUTERS / Aly Song

نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في مدينة شنغهاي، الصين 24 مارس/آذار 2022

© REUTERS / Aly Songنشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 22مارس 2022
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 22مارس 2022 - سبوتنيك عربي
4/10
© REUTERS / Aly Song
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 22مارس 2022
© REUTERS / Aly Songنشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
5/10
© REUTERS / Aly Song
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
© REUTERS / Aly Songنشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
6/10
© REUTERS / Aly Song
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
© REUTERS / Aly Songنشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
7/10
© REUTERS / Aly Song
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
© REUTERS / Aly Songنشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
8/10
© REUTERS / Aly Song
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
© REUTERS / Aly Songنشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
9/10
© REUTERS / Aly Song
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
© REUTERS / Aly Songنشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
10/10
© REUTERS / Aly Song
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
وتم خلال الـ24 الساعة الماضية، الكشف عن 50 إصابة محلية، و10 من خارج المدينة، و3454 حالة دون أعراض تذكر.
ستستمر المرحلة الأولى من الإغلاق حتى صباح 1 أبريل/ نيسان في مناطق شرق وجنوب نهر هوانغبو، والمرحلة الثانية - ستبدأ من 1 أبريل إلى 5 أبريل غرب هوانغبو.
وطوال فترة الإغلاق، سيتم إغلاق الأنفاق والجسور عبر هوانغو، وسيتم منع جميع وسائل النقل التي تربط مع المناطق المغلقة.
تم نقل موظفي الشركات في المناطق المغلقة إلى نظام العمل عن بعد، وستعمل الخدمات التي تضمن حياة المدينة، بما في ذلك خدمة التوصيل. كما طُلب من أهالي المناطق المغلقة الالتزام بالحجر الصحي والبقاء في منازلهم طوال فترة الإغلاق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала