عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220328/الخارجية-الروسية-تؤكد-أن-تجريد-أوكرانيا-من-السلاح-يعيد-شعبها-إلى-التنمية-السلمية-1060580350.html
الخارجية الروسية تؤكد أن تجريد أوكرانيا من السلاح يعيد شعبها إلى التنمية السلمية
الخارجية الروسية تؤكد أن تجريد أوكرانيا من السلاح يعيد شعبها إلى التنمية السلمية
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو على يقين من أن نزع سلاح أوكرانيا سيعقبه اتجاه الشعب الأوكراني إلى التنمية السلمية وحسن الجوار. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T16:46+0000
2022-03-28T16:46+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104370/47/1043704787_0:281:2643:1767_1920x0_80_0_0_4a5826512c177cda458969c7cb817009.jpg
وحسب تصريحات للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، تم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، أكدت أن الوقت قد حان الآن "لاتخاذ تدابير حاسمة لاجتثاث النازية ونزع السلاح من أوكرانيا، وهي التي اتخذتها القوات المسلحة الروسية".وشددت أن موسكو على يقين من أنه نتيجة لنزع السلاح من أوكرانيا، سيعود الشعب الأوكراني إلى طريق التنمية الذي يسوده السلام وحسن الجوار. إن الاتحاد الأوروبي وكذلك شركاءه الغربيين "لم يدركوا بعد كيف أن ضخ الأموال والأسلحة لنظام النازيين الجدد العدواني في وسط أوروبا يؤدي إلى عواقب مأساوية ".وأكدت أن التطور توقف في أوكرانيا في الاتجاه الديمقراطي، كما هو معروف، في شباط / فبراير 2014، عندما وقع انقلاب غير دستوري في كييف، بتحريض من الدول الغربية، وحصد البلد وجيرانه عواقبه للعام التاسع.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/إعلام-روسيا-طلبت-من-أوكرانيا-نزع-سلاحها-خلال-المفاوضات-1059319475.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104370/47/1043704787_0:33:2643:2015_1920x0_80_0_0_55b58ccf05757eb2f3fb43fd802aea5f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية تؤكد أن تجريد أوكرانيا من السلاح يعيد شعبها إلى التنمية السلمية

16:46 GMT 28.03.2022
© ТАСС/POOL / الذهاب إلى بنك الصورماريا زخاروفا
ماريا زخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© ТАСС/POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو على يقين من أن نزع سلاح أوكرانيا سيعقبه اتجاه الشعب الأوكراني إلى التنمية السلمية وحسن الجوار.
وحسب تصريحات للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، تم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، أكدت أن الوقت قد حان الآن "لاتخاذ تدابير حاسمة لاجتثاث النازية ونزع السلاح من أوكرانيا، وهي التي اتخذتها القوات المسلحة الروسية".
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
إعلام: روسيا طلبت من أوكرانيا نزع سلاحها خلال المفاوضات
1 مارس, 11:54 GMT
وشددت أن موسكو على يقين من أنه نتيجة لنزع السلاح من أوكرانيا، سيعود الشعب الأوكراني إلى طريق التنمية الذي يسوده السلام وحسن الجوار. إن الاتحاد الأوروبي وكذلك شركاءه الغربيين "لم يدركوا بعد كيف أن ضخ الأموال والأسلحة لنظام النازيين الجدد العدواني في وسط أوروبا يؤدي إلى عواقب مأساوية ".
وأكدت أن التطور توقف في أوكرانيا في الاتجاه الديمقراطي، كما هو معروف، في شباط / فبراير 2014، عندما وقع انقلاب غير دستوري في كييف، بتحريض من الدول الغربية، وحصد البلد وجيرانه عواقبه للعام التاسع.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала