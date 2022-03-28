https://arabic.sputniknews.com/20220328/الخارجية-الصينية-العقوبات-على-موسكو-تضر-بالتجارة-وعلى-واشنطن-معالجة-مخاوفنا-1060551866.html
الخارجية الصينية: العقوبات على موسكو تضر بالتجارة وعلى واشنطن معالجة مخاوفنا
الخارجية الصينية: العقوبات على موسكو تضر بالتجارة وعلى واشنطن معالجة مخاوفنا
انتقدت الخارجية الصينية، العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، مصرحة أن العقوبات "لا تحل المشاكل بل تفاقمها" خاصة في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي، لافتة إلى أن... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T08:18+0000
2022-03-28T08:18+0000
2022-03-28T08:18+0000
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القاهرة - سبوتنيك. قال متحدث الخارجية الصينية، وانغ وين يين، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن "العقوبات لا تحل المشاكل ولكن تخلق تصعيدا في الأزمات، خاصة في مجال الطاقة والأمن الغذائي وقطاعات أخرى".وأضاف أن "العقوبات الغربية على موسكو تتسبب في الإضرار بحركة التجارة بين الصين وروسيا"، لافتا إلى أن "الصين تحث الولايات المتحدة على معالجة مخاوف بكين والامتناع عن إلحاق الضرر بالمصالح الصينية في أعقاب فرض عقوبات على موسكو".وتابع "الصين ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية مصالحها وحقوق شعبها".وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/الصين-تكشف-سبب-الأزمة-في-أوكرانيا-وتؤكد-أن-العقوبات-ضد-روسيا-ليست-هي-الحل-1060114149.html
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العالم, الصين, روسيا
الخارجية الصينية: العقوبات على موسكو تضر بالتجارة وعلى واشنطن معالجة مخاوفنا
انتقدت الخارجية الصينية، العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، مصرحة أن العقوبات "لا تحل المشاكل بل تفاقمها" خاصة في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي، لافتة إلى أن تلك العقوبات تؤثر على حركة التجارة بين موسكو وبكين، وأن الصين ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية مصالحها.
القاهرة - سبوتنيك. قال متحدث الخارجية الصينية
، وانغ وين يين، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن "العقوبات لا تحل المشاكل ولكن تخلق تصعيدا في الأزمات، خاصة في مجال الطاقة والأمن الغذائي وقطاعات أخرى".
وأضاف أن "العقوبات الغربية على موسكو تتسبب في الإضرار بحركة التجارة بين الصين وروسيا"، لافتا إلى أن "الصين تحث الولايات المتحدة على معالجة مخاوف بكين والامتناع عن إلحاق الضرر بالمصالح الصينية في أعقاب فرض عقوبات على موسكو".
وتابع "الصين ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية مصالحها وحقوق شعبها".
وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو
وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.