https://arabic.sputniknews.com/20220328/الخارجية-الفرنسية-ماكرون-يتحدث-هاتفيا-مع-بوتين-الثلاثاء-لبحث-عمليات-الإجلاء-من-ماريوبول-1060590814.html
الخارجية الفرنسية: ماكرون يتحدث هاتفيا مع بوتين الثلاثاء لبحث عمليات الإجلاء من ماريوبول
الخارجية الفرنسية: ماكرون يتحدث هاتفيا مع بوتين الثلاثاء لبحث عمليات الإجلاء من ماريوبول
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون سوف يتحدث غدا، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن عمليات الإجلاء في ماريوبول. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T22:31+0000
2022-03-28T22:31+0000
2022-03-28T22:31+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت المتحدثة، أن كلير لوجوندر، في تصريحات لشبكة "بي أف أم تي في" الإخبارية الفرنسية، أن ماكرون سوف يتباحث، الثلاثاء، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن عمليات الإجلاء في المدينة الأوكرانية، ماريوبول.وبينت المتحدثة، أن فرنسا على اتصال أيضا مع السلطات الأوكرانية، بشأن هذا الملف، وبالتعاون مع الجانبين التركي واليوناني الذين يحاولون لعب دور في ملف عمليات الإجلاء في ماريوبول.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الفرنسية: ماكرون يتحدث هاتفيا مع بوتين الثلاثاء لبحث عمليات الإجلاء من ماريوبول
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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون سوف يتحدث غدا، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن عمليات الإجلاء في ماريوبول.
القاهرة - سبوتنيك
. وأوضحت المتحدثة، أن كلير لوجوندر، في تصريحات لشبكة "بي أف أم تي في" الإخبارية الفرنسية، أن ماكرون سوف يتباحث، الثلاثاء، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن عمليات الإجلاء في المدينة الأوكرانية، ماريوبول.
وبينت المتحدثة، أن فرنسا على اتصال أيضا مع السلطات الأوكرانية، بشأن هذا الملف، وبالتعاون مع الجانبين التركي واليوناني الذين يحاولون لعب دور في ملف عمليات الإجلاء في ماريوبول.
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول
المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.