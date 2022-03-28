https://arabic.sputniknews.com/20220328/الداخلية-في-كردستان-العراق-تعتقل-المسيء-للمرجعية-الدينية-1060548524.html
الداخلية في كردستان العراق تعتقل المسيء للمرجعية الدينية
الداخلية في كردستان العراق تعتقل المسيء للمرجعية الدينية
أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، اعتقال المدعو "نايف الكردستاني" المتهم بالإساءة للمرجعية الدينية. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T07:05+0000
2022-03-28T07:05+0000
2022-03-28T07:05+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة داخلية الإقليم، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال البيان إن قوات الأمن ألقت القبض على شخص يعرف باسم نايف كردستاني على خلفية نشره تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض فيها لموقع المرجعية المقدسة.وأشار البيان إلى أن قوات الأمن في الإقليم ألقت القبض عليه بأمر مباشر من وزير الداخلية، موضحا أنها قامت بتسليمه للجهات القضائية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.وشدد البيان على أن حرية التعبير لا تعني التجرؤ على الرموز الدينية والوطنية.وأكد أن التطاول عليهم ولاسيما مقام المرجعية "ليس مقبولا ولا يمكن السكوت عنه".
https://arabic.sputniknews.com/20220327/ما-البديل-إذا-فشل-البرلمان-العراقي-في-اختيار-رئيس-البلاد-الأربعاء-المقبل-1060542578.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
الداخلية في كردستان العراق تعتقل المسيء للمرجعية الدينية
أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، اعتقال المدعو "نايف الكردستاني" المتهم بالإساءة للمرجعية الدينية.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة داخلية الإقليم، بحسب وكالة الأنباء العراقية
.
وقال البيان إن قوات الأمن ألقت القبض على شخص يعرف باسم نايف كردستاني على خلفية نشره تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض فيها لموقع المرجعية المقدسة.
وأشار البيان إلى أن قوات الأمن في الإقليم ألقت القبض عليه بأمر مباشر من وزير الداخلية، موضحا أنها قامت بتسليمه للجهات القضائية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وشدد البيان على أن حرية التعبير لا تعني التجرؤ على الرموز الدينية والوطنية.
وأكد أن التطاول عليهم ولاسيما مقام المرجعية "ليس مقبولا ولا يمكن السكوت عنه".