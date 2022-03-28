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الداخلية في كردستان العراق تعتقل المسيء للمرجعية الدينية
الداخلية في كردستان العراق تعتقل المسيء للمرجعية الدينية
أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، اعتقال المدعو "نايف الكردستاني" المتهم بالإساءة للمرجعية الدينية. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T07:05+0000
2022-03-28T07:05+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة داخلية الإقليم، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال البيان إن قوات الأمن ألقت القبض على شخص يعرف باسم نايف كردستاني على خلفية نشره تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض فيها لموقع المرجعية المقدسة.وأشار البيان إلى أن قوات الأمن في الإقليم ألقت القبض عليه بأمر مباشر من وزير الداخلية، موضحا أنها قامت بتسليمه للجهات القضائية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.وشدد البيان على أن حرية التعبير لا تعني التجرؤ على الرموز الدينية والوطنية.وأكد أن التطاول عليهم ولاسيما مقام المرجعية "ليس مقبولا ولا يمكن السكوت عنه".
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أخبار العراق اليوم

الداخلية في كردستان العراق تعتقل المسيء للمرجعية الدينية

07:05 GMT 28.03.2022
© REUTERS / Wissm Al-Okiliأفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019
أفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Wissm Al-Okili
أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، اعتقال المدعو "نايف الكردستاني" المتهم بالإساءة للمرجعية الدينية.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة داخلية الإقليم، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
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أمس, 20:12 GMT
وقال البيان إن قوات الأمن ألقت القبض على شخص يعرف باسم نايف كردستاني على خلفية نشره تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض فيها لموقع المرجعية المقدسة.
وأشار البيان إلى أن قوات الأمن في الإقليم ألقت القبض عليه بأمر مباشر من وزير الداخلية، موضحا أنها قامت بتسليمه للجهات القضائية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وشدد البيان على أن حرية التعبير لا تعني التجرؤ على الرموز الدينية والوطنية.
وأكد أن التطاول عليهم ولاسيما مقام المرجعية "ليس مقبولا ولا يمكن السكوت عنه".
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