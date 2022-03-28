https://arabic.sputniknews.com/20220328/الدفاع-التركية-تعلن-بدء-تفكيك-لغم-في-البحر-الأسود-قرب-الحدود-البلغارية-1060551693.html
الدفاع التركية تعلن بدء تفكيك لغم في البحر الأسود قرب الحدود البلغارية
الدفاع التركية تعلن بدء تفكيك لغم في البحر الأسود قرب الحدود البلغارية
أعلنت وزارة الدفاع التركية، العثور على لغم بحري في البحر الأسود قرب الحدود البلغارية، وأن العمل جارٍ على إبطال مفعوله وتفكيكه. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T08:02+0000
2022-03-28T08:02+0000
2022-03-28T08:04+0000
العالم
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صرحت وزارة الدفاع التركية، في بيان، اليوم الاثنين، أن "فرق الدفاع عثرت تحت الماء في البحر الأسود بالقرب من سواحل بلدة إينه أدا، قرب الحدود البلغارية، على لغم بحري، وبدأت العمل على تفكيكه".وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "ستار" التركية، أنه تم رصد جسم يشبه اللغم عند مدخل مضيق البوسفور. وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الدفاع التركية أن الجسم الذي تم العثور عليه هو لغم، وأعلنت عن إجراء محادثات مع موسكو وكييف بشأن هذه القضية. وتم إغلاق المضيق أمام حركة السفن إلى حين إزالة اللغم، وبعد ذلك استؤنفت حركة السفن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الدفاع التركية تعلن بدء تفكيك لغم في البحر الأسود قرب الحدود البلغارية
08:02 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 08:04 GMT 28.03.2022)
أعلنت وزارة الدفاع التركية، العثور على لغم بحري في البحر الأسود قرب الحدود البلغارية، وأن العمل جارٍ على إبطال مفعوله وتفكيكه.
صرحت وزارة الدفاع التركية، في بيان، اليوم الاثنين، أن "فرق الدفاع عثرت تحت الماء في البحر الأسود بالقرب من سواحل بلدة إينه أدا، قرب الحدود البلغارية، على لغم بحري، وبدأت العمل على تفكيكه".
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "ستار" التركية، أنه تم رصد جسم يشبه اللغم
عند مدخل مضيق البوسفور. وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الدفاع التركية أن الجسم الذي تم العثور عليه هو لغم، وأعلنت عن إجراء محادثات مع موسكو وكييف بشأن هذه القضية. وتم إغلاق المضيق أمام حركة السفن إلى حين إزالة اللغم، وبعد ذلك استؤنفت حركة السفن.