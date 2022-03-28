https://arabic.sputniknews.com/20220328/الدفاع-الجزائرية-تعلن-تحطم-طائرة-عسكرية-من-طراز-ميغ-29-1060588469.html
الدفاع الجزائرية تعلن تحطم طائرة عسكرية من طراز ميغ-29
الدفاع الجزائرية تعلن تحطم طائرة عسكرية من طراز ميغ-29
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تحطم طائرة عسكرية من طراز ميغ-29 خلال مهمة تدريبية شمالي الجزائر ما أسفر عن مقتل طيار. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T21:06+0000
2022-03-28T21:06+0000
2022-03-28T21:06+0000
الجزائر
الجيش الجزائري
أخبار الجيش الجزائري
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وأفادت الوزارة في بيان لها على حسابها الرسمي على "فيسبوك"، أنه "إثر مهمة تدريبية مبرمجة، تحطمت مساء هذا اليوم 28 مارس 2022 طائرة عسكرية مقاتلة من نوع ميغ 29، بسبب خلل تقني بعد إقلاعها مباشرة من القاعدة الجوية بوسفر بالناحية العسكرية الثانية".وأضاف البيان أنه "رغم تمكن الطيارين من القفز، نتج عن الحادث استشهاد الرائد الطيار بن مبخوت الطاهر متأثرا بجروحه بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بوهران بالناحية العسكرية الثانية".وأشارت الوزارة إلى أنه "على إثر هذا الحادث الأليم أمر السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وظروف الحادث".وتابع البيان: "بهذا المصاب الجلل، يتقدم السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الشهيد وأقاربه".
الجزائر
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, الجيش الجزائري, أخبار الجيش الجزائري
الدفاع الجزائرية تعلن تحطم طائرة عسكرية من طراز ميغ-29
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تحطم طائرة عسكرية من طراز ميغ-29 خلال مهمة تدريبية شمالي الجزائر ما أسفر عن مقتل طيار.
وأفادت الوزارة في بيان لها على حسابها الرسمي على "فيسبوك"، أنه "إثر مهمة تدريبية مبرمجة، تحطمت مساء هذا اليوم 28 مارس 2022 طائرة عسكرية مقاتلة من نوع ميغ 29، بسبب خلل تقني بعد إقلاعها مباشرة من القاعدة الجوية بوسفر بالناحية العسكرية الثانية".
وأضاف البيان أنه "رغم تمكن الطيارين من القفز، نتج عن الحادث استشهاد الرائد الطيار بن مبخوت الطاهر متأثرا بجروحه بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بوهران بالناحية العسكرية الثانية".
وأشارت الوزارة إلى أنه "على إثر هذا الحادث الأليم أمر السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وظروف الحادث".
وتابع البيان: "بهذا المصاب الجلل، يتقدم السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الشهيد وأقاربه".