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https://arabic.sputniknews.com/20220328/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودعات-ذخيرة-في-مقاطعة-جيتومير-باستخدام-صواريخ-كاليبر-1060580186.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودعات ذخيرة في مقاطعة جيتومير باستخدام صواريخ "كاليبر"
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودعات ذخيرة في مقاطعة جيتومير باستخدام صواريخ "كاليبر"
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، تدمير مخازن ذخيرة لتزويد القوات الأوكرانية بالقرب من كييف بالذخيرة، وذلك... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T16:44+0000
2022-03-28T16:44+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال كوناشينكوف في إحاطة: "باستخدام صواريخ "كاليبر" المتمركزة بحرا، تم تدمير مخازن ذخيرة كبرى في منطقتي أوشومير وفيسيولوفكا بمقاطعة جيتومير، كانت تمد التشكيلات الأوكرانية بالقرب من كييف بالذخيرة".وأضاف: "قام الطيران الروسي ووسائل الدفاع الجوي خلال اليوم الـ 28 من العملية العسكرية الخاصة بإسقاط ثلاث طائرات حربية أوكرانية في الجو: اثنتان من طراز "سو-24" جنوبي منطقة كوروستين".وتابع: "قامت مروحيات وطائرات القوات المسلحة الروسية، خلال يوم واحد، بإصابة 41 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينهم: 2 راجمة صواريخ، 1 محطة حرب إلكترونية، 2 مستودع ذخيرة ميداني، و24 نقطة تمركز عتاد عسكري".وحول أحداث ماريوبول قال كوناشينكوف: "في منطقة ماريوبول، وعلى بُعد خمسة كيلومترات من ساحل بحر آزوف، تم إسقاط مروحية من طراز "مي-8"، كانت متجهة لإجلاء قادة كتيبة "آزوف" القومية".
https://arabic.sputniknews.com/20220328/الدفاع-الروسية-إسقاط-5-مقاتلات-حربية-و19-مسيرة-وتدمير-36-منشأة-عسكرية-أوكرانية-1060549298.html
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الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودعات ذخيرة في مقاطعة جيتومير باستخدام صواريخ "كاليبر"

16:44 GMT 28.03.2022
© Sputnik . Valeriy Belousovوزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© Sputnik . Valeriy Belousov
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، تدمير مخازن ذخيرة لتزويد القوات الأوكرانية بالقرب من كييف بالذخيرة، وذلك باستخدام صواريخ "كاليبر" المتمركزة بحرا.
وقال كوناشينكوف في إحاطة: "باستخدام صواريخ "كاليبر" المتمركزة بحرا، تم تدمير مخازن ذخيرة كبرى في منطقتي أوشومير وفيسيولوفكا بمقاطعة جيتومير، كانت تمد التشكيلات الأوكرانية بالقرب من كييف بالذخيرة".
وأضاف: "قام الطيران الروسي ووسائل الدفاع الجوي خلال اليوم الـ 28 من العملية العسكرية الخاصة بإسقاط ثلاث طائرات حربية أوكرانية في الجو: اثنتان من طراز "سو-24" جنوبي منطقة كوروستين".
وتابع: "قامت مروحيات وطائرات القوات المسلحة الروسية، خلال يوم واحد، بإصابة 41 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينهم: 2 راجمة صواريخ، 1 محطة حرب إلكترونية، 2 مستودع ذخيرة ميداني، و24 نقطة تمركز عتاد عسكري".
وحول أحداث ماريوبول قال كوناشينكوف: "في منطقة ماريوبول، وعلى بُعد خمسة كيلومترات من ساحل بحر آزوف، تم إسقاط مروحية من طراز "مي-8"، كانت متجهة لإجلاء قادة كتيبة "آزوف" القومية".
مروحيات هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية تحلق في سماء أرمينيا 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:28 GMT
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