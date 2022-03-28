https://arabic.sputniknews.com/20220328/الدفاع-الروسية-تعلن-خسائر-أوكرانيا-العسكرية-منذ-بدء-العملية-1060581429.html
الدفاع الروسية تعلن خسائر أوكرانيا العسكرية منذ بدء العملية
الدفاع الروسية تعلن خسائر أوكرانيا العسكرية منذ بدء العملية
عددت وزارة الدفاع الروسية خسائر الجانب الأوكراني على المستوى الميداني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة بها. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T17:00+0000
2022-03-28T17:00+0000
2022-03-28T17:06+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وحسب إحاطة قدمها المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، فقد دمرت القوات الروسية قرابة 200 طائرة ومروحية أوكرانية، وأكثر من 300 طائرة مسيرة.وقال كوناشينكوف: "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة 123 طائرة، و74 مروحية، و309 طائرة مسيرة، و1721 دبابة ومدرعة، بالإضافة إلى 172 راجمة صواريخ، 721 مدفعية ميدان وهاون، و1568 مركبة عسكرية خاصة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/الخارجية-الروسية-تؤكد-أن-تجريد-أوكرانيا-من-السلاح-يعيد-شعبها-إلى-التنمية-السلمية-1060580350.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن خسائر أوكرانيا العسكرية منذ بدء العملية
17:00 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 17:06 GMT 28.03.2022) تابعنا عبر
عددت وزارة الدفاع الروسية خسائر الجانب الأوكراني على المستوى الميداني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة بها.
وحسب إحاطة قدمها المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية
، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، فقد دمرت القوات الروسية قرابة 200 طائرة ومروحية أوكرانية، وأكثر من 300 طائرة مسيرة.
وقال كوناشينكوف: "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة 123 طائرة، و74 مروحية، و309 طائرة مسيرة، و1721 دبابة ومدرعة، بالإضافة إلى 172 راجمة صواريخ، 721 مدفعية ميدان وهاون، و1568 مركبة عسكرية خاصة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول
المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.