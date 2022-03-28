عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220328/الدفاع-المدني-العراقي-ينقذ-سوق-مريدي-من-حريق-مدمر-1060585205.html
الدفاع المدني العراقي ينقذ سوق مريدي من حريق مدمر
الدفاع المدني العراقي ينقذ سوق مريدي من حريق مدمر
أنقذت قوات الدفاع المدني في العاصمة العراقية بغداد، سوق مريدي من حريق كاد أن يدمر السوق. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T19:10+0000
2022-03-28T19:10+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103634/61/1036346111_0:437:1001:1000_1920x0_80_0_0_fc462e808d1e097c56134ce27c7654c0.jpg
وأعلنت مديرية الدفاع المدني، مساء اليوم، إخماد حريق اندلع في محلين بالسوق، بحسب بيان للمديرية نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).وقالت المديرية في بيانها إن "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل محلين اثنين لتجارة المواد الانشائية في سوق مريدي الشعبي بمدينة الصدر في العاصمة بغداد".وأشارت المديرية إلى أن "فرق الدفاع المدني لاقت صعوبات كبيرة في الوصول إلى موقع الحادث بسبب الزخم والتجاوزات على الطريق المؤدي الى موقع الحادث، إضافة الى ازدحام السوق الذي استنزف الوقت في الوصول وتقليل الخسائر الناتجة عن الحادث".وتابع البيان: "رجال الدفاع المدني واجهوا صعوبات أخرى نتيجة استمرار التيار الكهربائي الخاص بالمولدات الأهلية ما شكل خطرا كبيرا".وأكد البيان أنه "في كل حادث تواجه فرق الدفاع المدني صعوبات أثناء عمليات المكافحة والإخماد".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103634/61/1036346111_0:250:1001:1000_1920x0_80_0_0_3ea545dfe9adeacc17c7cd916968d5e5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم

الدفاع المدني العراقي ينقذ سوق مريدي من حريق مدمر

19:10 GMT 28.03.2022
© Sputnik . NAZEK MOHAMMEDالحريق الذي التهم مئات المحال التجارية في سوق بإقليم كردستان العراق
الحريق الذي التهم مئات المحال التجارية في سوق بإقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© Sputnik . NAZEK MOHAMMED
تابعنا عبرTelegram
أنقذت قوات الدفاع المدني في العاصمة العراقية بغداد، سوق مريدي من حريق كاد أن يدمر السوق.
وأعلنت مديرية الدفاع المدني، مساء اليوم، إخماد حريق اندلع في محلين بالسوق، بحسب بيان للمديرية نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وقالت المديرية في بيانها إن "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل محلين اثنين لتجارة المواد الانشائية في سوق مريدي الشعبي بمدينة الصدر في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أن قوات الدفاع المدني تمكنت من "إخماد الحريق ومنع اتساع النيران داخل السوق التجاري، وأن فرق الدفاع المدني أكملت عملها دون تسجيل إصابات بشرية، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

وأشارت المديرية إلى أن "فرق الدفاع المدني لاقت صعوبات كبيرة في الوصول إلى موقع الحادث بسبب الزخم والتجاوزات على الطريق المؤدي الى موقع الحادث، إضافة الى ازدحام السوق الذي استنزف الوقت في الوصول وتقليل الخسائر الناتجة عن الحادث".
وتابع البيان: "رجال الدفاع المدني واجهوا صعوبات أخرى نتيجة استمرار التيار الكهربائي الخاص بالمولدات الأهلية ما شكل خطرا كبيرا".
وأكد البيان أنه "في كل حادث تواجه فرق الدفاع المدني صعوبات أثناء عمليات المكافحة والإخماد".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала