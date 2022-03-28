https://arabic.sputniknews.com/20220328/الدفاع-المدني-العراقي-ينقذ-سوق-مريدي-من-حريق-مدمر-1060585205.html
الدفاع المدني العراقي ينقذ سوق مريدي من حريق مدمر
الدفاع المدني العراقي ينقذ سوق مريدي من حريق مدمر
أنقذت قوات الدفاع المدني في العاصمة العراقية بغداد، سوق مريدي من حريق كاد أن يدمر السوق. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T19:10+0000
2022-03-28T19:10+0000
2022-03-28T19:10+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وأعلنت مديرية الدفاع المدني، مساء اليوم، إخماد حريق اندلع في محلين بالسوق، بحسب بيان للمديرية نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).وقالت المديرية في بيانها إن "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل محلين اثنين لتجارة المواد الانشائية في سوق مريدي الشعبي بمدينة الصدر في العاصمة بغداد".وأشارت المديرية إلى أن "فرق الدفاع المدني لاقت صعوبات كبيرة في الوصول إلى موقع الحادث بسبب الزخم والتجاوزات على الطريق المؤدي الى موقع الحادث، إضافة الى ازدحام السوق الذي استنزف الوقت في الوصول وتقليل الخسائر الناتجة عن الحادث".وتابع البيان: "رجال الدفاع المدني واجهوا صعوبات أخرى نتيجة استمرار التيار الكهربائي الخاص بالمولدات الأهلية ما شكل خطرا كبيرا".وأكد البيان أنه "في كل حادث تواجه فرق الدفاع المدني صعوبات أثناء عمليات المكافحة والإخماد".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم
الدفاع المدني العراقي ينقذ سوق مريدي من حريق مدمر
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أنقذت قوات الدفاع المدني في العاصمة العراقية بغداد، سوق مريدي من حريق كاد أن يدمر السوق.
وأعلنت مديرية الدفاع المدني، مساء اليوم، إخماد حريق اندلع في محلين بالسوق، بحسب بيان للمديرية نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)
.
وقالت المديرية في بيانها إن "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل محلين اثنين لتجارة المواد الانشائية في سوق مريدي الشعبي بمدينة الصدر في العاصمة بغداد".
وأضاف البيان أن قوات الدفاع المدني تمكنت من "إخماد الحريق ومنع اتساع النيران داخل السوق التجاري، وأن فرق الدفاع المدني أكملت عملها دون تسجيل إصابات بشرية، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".
وأشارت المديرية إلى أن "فرق الدفاع المدني لاقت صعوبات كبيرة في الوصول إلى موقع الحادث بسبب الزخم والتجاوزات على الطريق المؤدي الى موقع الحادث، إضافة الى ازدحام السوق الذي استنزف الوقت في الوصول وتقليل الخسائر
الناتجة عن الحادث".
وتابع البيان: "رجال الدفاع المدني واجهوا صعوبات أخرى نتيجة استمرار التيار الكهربائي الخاص بالمولدات الأهلية ما شكل خطرا كبيرا".
وأكد البيان أنه "في كل حادث تواجه فرق الدفاع المدني
صعوبات أثناء عمليات المكافحة والإخماد".