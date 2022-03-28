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السلطات الشيشانية تعلن عن تعديل استراتيجية مقاتليها في ماريوبول من أجل تحرير المدينة خلال أيام
Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220328/السلطات-الشيشانية-تعلن--عن-تعديل-استراتيجية-مقاتليها-في-ماريوبول-من-أجل-تحرير-المدينة-خلال-أيام-1060573719.html
السلطات الشيشانية تعلن عن تعديل استراتيجية مقاتليها في ماريوبول من أجل تحرير المدينة خلال أيام
السلطات الشيشانية تعلن عن تعديل استراتيجية مقاتليها في ماريوبول من أجل تحرير المدينة خلال أيام
أعلنت السلطات الشيشانية، اليوم الاثنين، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، عن تعديلات في استراتيجية المقاتلين الشيشانيين في ماريوبول من أجل تحرير المدينة خلال... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T14:27+0000
2022-03-28T14:40+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأعلن وزير السياسة القومية والاتصالات الخارجية والمعلومات في الشيشان، أحمد دودايف، أن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف يتواجد في مدينة ماريوبول.وقال دودايف لوكالة سبوتنيك: "رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، موجود في ماريوبول لرفع الروح المعنوية للمقاتلين، وقد جلب معه معدات إضافية".
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روسيا

السلطات الشيشانية تعلن عن تعديل استراتيجية مقاتليها في ماريوبول من أجل تحرير المدينة خلال أيام

14:27 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 14:40 GMT 28.03.2022)
© Photo / Пресс-служба главы Чеченской Республики / الذهاب إلى بنك الصورجمع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا.
جمع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© Photo / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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يتبع
أعلنت السلطات الشيشانية، اليوم الاثنين، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، عن تعديلات في استراتيجية المقاتلين الشيشانيين في ماريوبول من أجل تحرير المدينة خلال الأيام المقبلة.
وأعلن وزير السياسة القومية والاتصالات الخارجية والمعلومات في الشيشان، أحمد دودايف، أن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف يتواجد في مدينة ماريوبول.

وقال دودايف لوكالة سبوتنيك: "رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، موجود في ماريوبول لرفع الروح المعنوية للمقاتلين، وقد جلب معه معدات إضافية".
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