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https://arabic.sputniknews.com/20220328/الصين-تقدم-مزايا-ضريبية-لتشجيع-الأسر-على-الإنجاب-1060581808.html
الصين تقدم مزايا ضريبية لتشجيع الأسر على الإنجاب
الصين تقدم مزايا ضريبية لتشجيع الأسر على الإنجاب
قالت الحكومة الصينية اليوم الاثنين، إنها ستقدم إعفاءات ضريبية للأسر التي لديها أطفال دون سن الثالثة لتحفيز معدل المواليد في البلاد. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T17:30+0000
2022-03-28T17:30+0000
الصين
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بكين - سبوتنيك. وذكر بيان مجلس الدولة: "اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2022، سيتم خصم نفقات دافعي الضرائب المتعلقة برعاية الأطفال حديثي الولادة والأطفال الصغار دون سن 3 سنوات".وذلك قبل حساب دفع ضريبة الدخل الفردي، بالسعر القياسي البالغ 1000 يوان (نحو 157 دولارا أمريكيا) شهريا لكل طفل، وفقا لما نص عليه بيان الحكومة.تواجه الصين بعد عقود من النمو المطرد تحديات ديموغرافية خطيرة، بما في ذلك عدم التوازن بين الجنسين وشيخوخة السكان، نتيجة لسياسة "أسرة واحدة وطفل واحد" التي أقرتها في أواخر السبعينيات.سمحت هذه السياسة للأسر في المدن بإنجاب طفل واحد فقط، وطفلين في القرى، إذا كان الطفل الأول فتاة، لكن في عام 2013، بدأت السلطات في تخفيف بعض القيود من أجل حل القضايا الناشئة.ومع ذلك، لم تكن الإجراءات كافية لزيادة معدل المواليد، ووفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، كان معدل المواليد في عام 2021 هو 7.52 مولود لكل 1000 شخص، وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1978.
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الصين, منوعات, اقتصاد

الصين تقدم مزايا ضريبية لتشجيع الأسر على الإنجاب

17:30 GMT 28.03.2022
© Sputnik . ANDREI IVANOVروضة أطفال في الصين
روضة أطفال في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© Sputnik . ANDREI IVANOV
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قالت الحكومة الصينية اليوم الاثنين، إنها ستقدم إعفاءات ضريبية للأسر التي لديها أطفال دون سن الثالثة لتحفيز معدل المواليد في البلاد.
بكين - سبوتنيك. وذكر بيان مجلس الدولة: "اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2022، سيتم خصم نفقات دافعي الضرائب المتعلقة برعاية الأطفال حديثي الولادة والأطفال الصغار دون سن 3 سنوات".
وذلك قبل حساب دفع ضريبة الدخل الفردي، بالسعر القياسي البالغ 1000 يوان (نحو 157 دولارا أمريكيا) شهريا لكل طفل، وفقا لما نص عليه بيان الحكومة.
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تواجه الصين بعد عقود من النمو المطرد تحديات ديموغرافية خطيرة، بما في ذلك عدم التوازن بين الجنسين وشيخوخة السكان، نتيجة لسياسة "أسرة واحدة وطفل واحد" التي أقرتها في أواخر السبعينيات.
سمحت هذه السياسة للأسر في المدن بإنجاب طفل واحد فقط، وطفلين في القرى، إذا كان الطفل الأول فتاة، لكن في عام 2013، بدأت السلطات في تخفيف بعض القيود من أجل حل القضايا الناشئة.
ومع ذلك، لم تكن الإجراءات كافية لزيادة معدل المواليد، ووفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، كان معدل المواليد في عام 2021 هو 7.52 مولود لكل 1000 شخص، وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1978.
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