https://arabic.sputniknews.com/20220328/العثور-على-دبابة-نازية-سقطت-في-أحد-أنهار-إيطاليا-قبل-77-عاما-1060580826.html
العثور على دبابة نازية سقطت في أحد أنهار إيطاليا قبل 77 عاما
العثور على دبابة نازية سقطت في أحد أنهار إيطاليا قبل 77 عاما
ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الاثنين، أن السلطات عثرت على دبابة ألمانية غرقت قبل 77 عاما في نهر "بو" شمالي البلاد، عندما كان النهر في حالة مد. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T16:51+0000
2022-03-28T16:51+0000
2022-03-28T16:51+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101435/22/1014352256_0:281:5303:3264_1920x0_80_0_0_1e9d055beda68b526284bb14e80e4e27.jpg
روما - سبوتنيك. أشارت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية إلى العثور على الدبابة، لكن تقرير قناة "رايان نيوز 24" أظهر أنه ربما كان جرار مدفعي نصف مسار من طراز "Sd.Kfz 11".وبحسب البيانات الأولية، أغرقت القوات الألمانية المركبة في النهر أثناء انسحابها أواخر أبريل/ نيسان 1945 لمنع وقوعها في أيدي الجنود الأمريكيين.ذكرت صحيفة "إل ميساجيرو" أن البحث عن المركبة أثبت منذ فترة طويلة عدم جدواه، على الرغم من أن القضية حظيت بدعاية كبيرة بفضل التصوير الجوي البريطاني. عثر عليها في نهاية المطاف من قبل متطوع ذهب للبحث عنها، مستفيدا من المد الضحل في النهر.أخبر مدير المتحف المحلي للحرب العالمية الثانية سيمون جويدورزي الصحيفة، أن سحب المركبة العسكرية التي تزن سبعة أطنان من النهر استغرق يومين، وبحسب ما ورد سيصبح الاكتشاف ضمن معروضات مجموعة متحف بلدية فيلونيكا الإيطالية.وفقًا لـ"إل ميساجيرو"، فإن انخفاض مستوى المياه في نهر بو سلط الضوء أيضا على العديد من الآثار الأخرى للحرب العالمية الثانية، حيث عثر على بارجة ألمانية أعطبت في عام 1945 على الحدود بين مقاطعتي مانتوفا وريجيو إيميليا الإيطاليتين.بالإضافة إلى ذلك، اكتُشفت عربات مصفحة في اتجاه مجرى النهر في بلدية سيرمايد الإيطالية بين منطقتي فينيتو ولومباردي، وفقًا لما ذكرته صحيفة "إل ميساجيرو".
https://arabic.sputniknews.com/20220202/بعثة-روسية-سورية-تكشف-خبايا-السفن-الغارقة-خلال-الحرب-العالمية-الثانية-1057670814.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101435/22/1014352256_289:0:5014:3544_1920x0_80_0_0_aaf6bb9331769f52e8d71844659d6125.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
العثور على دبابة نازية سقطت في أحد أنهار إيطاليا قبل 77 عاما
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الاثنين، أن السلطات عثرت على دبابة ألمانية غرقت قبل 77 عاما في نهر "بو" شمالي البلاد، عندما كان النهر في حالة مد.
روما - سبوتنيك. أشارت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية إلى العثور على الدبابة، لكن تقرير قناة "رايان نيوز 24" أظهر أنه ربما كان جرار مدفعي نصف مسار من طراز "Sd.Kfz 11".
وبحسب البيانات الأولية، أغرقت القوات الألمانية المركبة في النهر أثناء انسحابها أواخر أبريل/ نيسان 1945
لمنع وقوعها في أيدي الجنود الأمريكيين.
ذكرت صحيفة "إل ميساجيرو" أن البحث عن المركبة أثبت منذ فترة طويلة عدم جدواه، على الرغم من أن القضية حظيت بدعاية كبيرة بفضل التصوير الجوي البريطاني. عثر عليها في نهاية المطاف من قبل متطوع ذهب للبحث عنها، مستفيدا من المد الضحل في النهر.
أخبر مدير المتحف المحلي للحرب العالمية الثانية سيمون جويدورزي الصحيفة، أن سحب المركبة العسكرية التي تزن سبعة أطنان من النهر استغرق يومين، وبحسب ما ورد سيصبح الاكتشاف ضمن معروضات مجموعة متحف بلدية فيلونيكا الإيطالية.
وفقًا لـ"إل ميساجيرو"، فإن انخفاض مستوى المياه في نهر بو سلط الضوء أيضا على العديد من الآثار الأخرى للحرب العالمية الثانية
، حيث عثر على بارجة ألمانية أعطبت في عام 1945 على الحدود بين مقاطعتي مانتوفا وريجيو إيميليا الإيطاليتين.
بالإضافة إلى ذلك، اكتُشفت عربات مصفحة في اتجاه مجرى النهر في بلدية سيرمايد الإيطالية بين منطقتي فينيتو ولومباردي، وفقًا لما ذكرته صحيفة "إل ميساجيرو".