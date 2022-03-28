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https://arabic.sputniknews.com/20220328/الفيلم-الياباني-قودي-سيارتي-يحصل-على-جائزة-الأوسكار-لـأفضل-فيلم-دولي-1060585750.html
الفيلم الياباني "قودي سيارتي" يحصل على جائزة الأوسكار لـ"أفضل فيلم دولي"
الفيلم الياباني "قودي سيارتي" يحصل على جائزة الأوسكار لـ"أفضل فيلم دولي"
فاز فيلم ياباني بجائزة الأوسكار 2022 عن فئة أفضل فيلم دولي، وهي الجائزة التي لم يحققها أي فيلم ياباني منذ عام 2009. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T19:44+0000
2022-03-28T19:44+0000
منوعات
جائزة أوسكار
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ذكرت ذلك صفحة "اليابان بالعربي" على "تويتر"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الفيلم الياباني الحاصل على الجائزة يحمل اسم "قودي سيارتي".ووجه مخرج الفيلم هاماغوتشي ريوسكيه رسالة شكر للممثلين وجميع المشاركين فيه بعدما تسلم الجائزة، التي عبر عن سعادته بها.ولفتت الصفحة إلى أن الفيلم مستوحى من رواية لكاتب ياباني هو موراكامي هاروكي، وهو أول فيلم ياباني يفوز بالجائزة منذ 2009.وكان فيلم يحمل اسم "أوكوريبيتو" أو "المغادر" قد فاز بالأوسكار في فئة كان يطلق عليها في ذلك الحين "أفضل فيلم باللغة الأجنبية".يذكر أن الفيلم فاز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان "كان" للأفلام السينمائية العام الماضي، كما فاز بجائزة "غولدن غلوب" لأفضل فيلم عن فئة الأفلام الناطقة بغير الإنجليزية.
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منوعات, جائزة أوسكار

الفيلم الياباني "قودي سيارتي" يحصل على جائزة الأوسكار لـ"أفضل فيلم دولي"

19:44 GMT 28.03.2022
© REUTERS / Matt Petit/A.M.P.A.S. خلف كواليس مراسم الحفل الـ93 لتوزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 25 أبريل 2021
 خلف كواليس مراسم الحفل الـ93 لتوزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Matt Petit/A.M.P.A.S.
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فاز فيلم ياباني بجائزة الأوسكار 2022 عن فئة أفضل فيلم دولي، وهي الجائزة التي لم يحققها أي فيلم ياباني منذ عام 2009.
ذكرت ذلك صفحة "اليابان بالعربي" على "تويتر"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الفيلم الياباني الحاصل على الجائزة يحمل اسم "قودي سيارتي".
ووجه مخرج الفيلم هاماغوتشي ريوسكيه رسالة شكر للممثلين وجميع المشاركين فيه بعدما تسلم الجائزة، التي عبر عن سعادته بها.
ولفتت الصفحة إلى أن الفيلم مستوحى من رواية لكاتب ياباني هو موراكامي هاروكي، وهو أول فيلم ياباني يفوز بالجائزة منذ 2009.
وكان فيلم يحمل اسم "أوكوريبيتو" أو "المغادر" قد فاز بالأوسكار في فئة كان يطلق عليها في ذلك الحين "أفضل فيلم باللغة الأجنبية".
يذكر أن الفيلم فاز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان "كان" للأفلام السينمائية العام الماضي، كما فاز بجائزة "غولدن غلوب" لأفضل فيلم عن فئة الأفلام الناطقة بغير الإنجليزية.
© Sputnikأهم جوائز الأوسكار لعام 2022
أهم جوائز الأوسكار لعام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
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