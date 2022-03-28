الفيلم الياباني "قودي سيارتي" يحصل على جائزة الأوسكار لـ"أفضل فيلم دولي"
© REUTERS / Matt Petit/A.M.P.A.S. خلف كواليس مراسم الحفل الـ93 لتوزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 25 أبريل 2021
فاز فيلم ياباني بجائزة الأوسكار 2022 عن فئة أفضل فيلم دولي، وهي الجائزة التي لم يحققها أي فيلم ياباني منذ عام 2009.
ذكرت ذلك صفحة "اليابان بالعربي" على "تويتر"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الفيلم الياباني الحاصل على الجائزة يحمل اسم "قودي سيارتي".
ووجه مخرج الفيلم هاماغوتشي ريوسكيه رسالة شكر للممثلين وجميع المشاركين فيه بعدما تسلم الجائزة، التي عبر عن سعادته بها.
1⃣حصل الفيلم الياباني "قودي سيارتي" على جائزة الأوسكار لعام 2022 لفئة أفضل فيلم دولي. وبعد تسلمه الجائزة قال مخرج الفيلم هاماغوتشي ريوسكيه باللغة الإنكليزية "أوه، أنت هو الأوسكار". وشكر المخرج الممثلين وجميع من شاركوا في الفيلم، وأضاف باليابانية "لقد فزنا بهذا!". pic.twitter.com/ds4Edz0u3y— اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) March 28, 2022
ولفتت الصفحة إلى أن الفيلم مستوحى من رواية لكاتب ياباني هو موراكامي هاروكي، وهو أول فيلم ياباني يفوز بالجائزة منذ 2009.
وكان فيلم يحمل اسم "أوكوريبيتو" أو "المغادر" قد فاز بالأوسكار في فئة كان يطلق عليها في ذلك الحين "أفضل فيلم باللغة الأجنبية".
يذكر أن الفيلم فاز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان "كان" للأفلام السينمائية العام الماضي، كما فاز بجائزة "غولدن غلوب" لأفضل فيلم عن فئة الأفلام الناطقة بغير الإنجليزية.
© Sputnikأهم جوائز الأوسكار لعام 2022
أهم جوائز الأوسكار لعام 2022
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