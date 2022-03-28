https://arabic.sputniknews.com/20220328/القبض-على-سعودي-ظهر-في-مقطع-مصور-يعتدي-على-كلب-1060589269.html
القبض على سعودي ظهر في مقطع مصور يعتدي على كلب
القبض على سعودي ظهر في مقطع مصور يعتدي على كلب
أعلنت الشرطة السعودية اليوم الإثنين توقيف مواطن ظهر في مقطع مصور يعتدي على حيوان بالضرب في الشارع. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T21:24+0000
2022-03-28T21:24+0000
2022-03-28T21:24+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وقال شرطة منطقة الرياض إنه تم القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول يعتدي على حيوان، بحسب ما نقلت صحيفة "سبق" السعودية.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه "تم إلقاء القبض على مواطن؛ ظهر في مقطع فيديو متداوَل وهو يعتدي على حيوان بالضرب في أحد الشوارع العامة بمدينة الرياض".وأضاف أنه "جرى إيقاف الشخص، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم
القبض على سعودي ظهر في مقطع مصور يعتدي على كلب
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أعلنت الشرطة السعودية اليوم الإثنين توقيف مواطن ظهر في مقطع مصور يعتدي على حيوان بالضرب في الشارع.
وقال شرطة منطقة الرياض إنه تم القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول يعتدي على حيوان، بحسب ما نقلت صحيفة "سبق" السعودية
.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه "تم إلقاء القبض على مواطن؛ ظهر في مقطع فيديو متداوَل وهو يعتدي على حيوان بالضرب في أحد الشوارع العامة بمدينة الرياض".
وأضاف أنه "جرى إيقاف الشخص، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة".