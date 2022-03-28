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القبض على سعودي ظهر في مقطع مصور يعتدي على كلب
القبض على سعودي ظهر في مقطع مصور يعتدي على كلب
أعلنت الشرطة السعودية اليوم الإثنين توقيف مواطن ظهر في مقطع مصور يعتدي على حيوان بالضرب في الشارع. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T21:24+0000
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وقال شرطة منطقة الرياض إنه تم القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول يعتدي على حيوان، بحسب ما نقلت صحيفة "سبق" السعودية.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه "تم إلقاء القبض على مواطن؛ ظهر في مقطع فيديو متداوَل وهو يعتدي على حيوان بالضرب في أحد الشوارع العامة بمدينة الرياض".وأضاف أنه "جرى إيقاف الشخص، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم

القبض على سعودي ظهر في مقطع مصور يعتدي على كلب

21:24 GMT 28.03.2022
© AP Photo / Amr Nabilالشرطة السعودية، بين جدة و مكة، السعودية
الشرطة السعودية، بين جدة و مكة، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلنت الشرطة السعودية اليوم الإثنين توقيف مواطن ظهر في مقطع مصور يعتدي على حيوان بالضرب في الشارع.
وقال شرطة منطقة الرياض إنه تم القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول يعتدي على حيوان، بحسب ما نقلت صحيفة "سبق" السعودية.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه "تم إلقاء القبض على مواطن؛ ظهر في مقطع فيديو متداوَل وهو يعتدي على حيوان بالضرب في أحد الشوارع العامة بمدينة الرياض".
وأضاف أنه "جرى إيقاف الشخص، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة".
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