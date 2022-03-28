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https://arabic.sputniknews.com/20220328/الكرملين-لن-يكون-هناك-لقاء-بين-بوتين-وزيلينسكي-بعد-اجتماع-الوفود-في-اسطنبول-1060558097.html
الكرملين: لن يكون هناك لقاء بين بوتين وزيلينسكي بعد اجتماع الوفود في اسطنبول
الكرملين: لن يكون هناك لقاء بين بوتين وزيلينسكي بعد اجتماع الوفود في اسطنبول
أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه لن يكون هناك لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي عقب اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T10:05+0000
2022-03-28T10:05+0000
روسيا
الكرملين
دميتري بيسكوف
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال حول تقدم محتمل لعقد مثل هذا اللقاء: "لا، لا يوجد أي تقدم".وأضاف فيما يخص توقيت عقد المفاوضات "اليوم من غير المرجح أن يكون، الوفود اليوم ذهبت إلى تركيا، لكننا نتوقع أن تعقد غدا".وأوضح فيما يخص سير المفاوضات وتقدمها "حتى الآن، لا يمكننا ولن نتحدث عن أي تقدم، لكن مواصلة المفاوضات وجها لوجه أمر مهم بالطبع. نحن في الوقت الحالي مستمرون بسياسة عدم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالمفاوضات، لأن ذلك يمكن أن يضر بعملية التفاوض".وبخصوص التصريحات الجديدة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال بيسكوف:
https://arabic.sputniknews.com/20220326/الكرملين-تصريحات-بايدن-تجاه-بوتين-تضيق-احتمال-تحسن-العلاقات-المشتركة-1060497716.html
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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف

الكرملين: لن يكون هناك لقاء بين بوتين وزيلينسكي بعد اجتماع الوفود في اسطنبول

10:05 GMT 28.03.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه لن يكون هناك لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي عقب اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم إحراز تقدم بشأن تنظيم محتمل لمثل هذا اللقاء.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال حول تقدم محتمل لعقد مثل هذا اللقاء: "لا، لا يوجد أي تقدم".
وأضاف فيما يخص توقيت عقد المفاوضات "اليوم من غير المرجح أن يكون، الوفود اليوم ذهبت إلى تركيا، لكننا نتوقع أن تعقد غدا".
وأوضح فيما يخص سير المفاوضات وتقدمها "حتى الآن، لا يمكننا ولن نتحدث عن أي تقدم، لكن مواصلة المفاوضات وجها لوجه أمر مهم بالطبع. نحن في الوقت الحالي مستمرون بسياسة عدم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالمفاوضات، لأن ذلك يمكن أن يضر بعملية التفاوض".
وبخصوص التصريحات الجديدة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال بيسكوف:
"تصريحات تثير القلق... سنواصل مراقبة تصريحات الرئيس الأمريكي عن كثب، وسنسجلها".
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوليو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
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