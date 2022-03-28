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https://arabic.sputniknews.com/20220328/المنفي-يصل-إلى-القاهرة-ويناقش-مع-السيسي-آخر-تطورات-الوضع-في-ليبيا-1060584304.html
المنفي يصل إلى القاهرة ويناقش مع السيسي آخر تطورات الوضع في ليبيا
المنفي يصل إلى القاهرة ويناقش مع السيسي آخر تطورات الوضع في ليبيا
وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول آخر التطورات... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T19:19+0000
2022-03-28T19:19+0000
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بنغازي - سبوتنيك. وأكدت الناطقة الرسمية باسم المجلس، نجوى هيبة، في تصريحات مع "سبوتنيك"، أن "المنفي وصل القاهرة تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية"، مؤكدةً أنهما "سيعقدان اجتماعاً لمناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا".وكان السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، جدد السبت الماضي، تأكيده على اهتمام بلاده بالنفط في ليبيا وإدارة عوائده، مشيرا أن الوضع السياسي يثير خطر محاولة القوى السياسية المتنافسة السيطرة على عائدات النفط.ووصف نورلاند، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، الفترة الراهنة بـ"أسوأ وقت لتوقف إنتاج النفط في ليبيا"، مشيرا إلى أن بلاده تعمل مع شركائها في مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين، لاقتراح آلية لإدارة عائدات النفط في ليبيا.وأوضح أنه في "نطاق هذه الآلية، من المتوقع إنفاق الأموال على الرواتب والإعانات وإنتاج النفط والسلع المستورد مثل الغذاء والدواء بشفافية ومساءلة، ويجب التأكد أيضًا من أن الإيرادات موجهة فقط لصالح الشعب الليبي".وأكد أن أكثر ما يقلق أمريكا بشأن الصراع بين الدبيبة وباشاغا، هو أنه تم "تحويل بؤرة الاهتمام بعيدا عما يريده الشعب الليبي، وهو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت".وأضاف أنه "على الرغم من تعهد الدبيبة وباشاغا، بعدم استخدام القوة، إلا أن هناك دائمًا خطر نشوب صراع يمكن أن يتحول إلى مأساة لليبيين وتصعيد للعنف"، داعيا الجانبين إلى التفاوض لإيجاد حل سلمي لهذا المأزق.وتابع: "تركيا تلعب دور هام في ليبيا"، مردفا: "ليبيا كانت مستقطبة داخليًا وهي تكافح للتقدم نحو الانتخابات، والمحادثات مع مصر وتركيا، مفيدة للغاية لتوضيح نهجنا تجاه القضية الليبية.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/باشاغا-يعلن-قرب-دخول-حكومته-إلى-طرابلس-لاستلام-مقراتها-ومباشرة-مهامها-فيديو-1060534249.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار مصر الآن

المنفي يصل إلى القاهرة ويناقش مع السيسي آخر تطورات الوضع في ليبيا

19:19 GMT 28.03.2022
© Photo / المكتب الإعلامي لمحمد المنفيرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© Photo / المكتب الإعلامي لمحمد المنفي
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وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول آخر التطورات على الساحة الليبية.
بنغازي - سبوتنيك. وأكدت الناطقة الرسمية باسم المجلس، نجوى هيبة، في تصريحات مع "سبوتنيك"، أن "المنفي وصل القاهرة تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية"، مؤكدةً أنهما "سيعقدان اجتماعاً لمناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا".
رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
باشاغا يعلن قرب دخول حكومته إلى طرابلس لاستلام مقراتها ومباشرة مهامها... فيديو
أمس, 15:45 GMT
وكان السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، جدد السبت الماضي، تأكيده على اهتمام بلاده بالنفط في ليبيا وإدارة عوائده، مشيرا أن الوضع السياسي يثير خطر محاولة القوى السياسية المتنافسة السيطرة على عائدات النفط.
ووصف نورلاند، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، الفترة الراهنة بـ"أسوأ وقت لتوقف إنتاج النفط في ليبيا"، مشيرا إلى أن بلاده تعمل مع شركائها في مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين، لاقتراح آلية لإدارة عائدات النفط في ليبيا.
وأوضح أنه في "نطاق هذه الآلية، من المتوقع إنفاق الأموال على الرواتب والإعانات وإنتاج النفط والسلع المستورد مثل الغذاء والدواء بشفافية ومساءلة، ويجب التأكد أيضًا من أن الإيرادات موجهة فقط لصالح الشعب الليبي".
وأكد أن أكثر ما يقلق أمريكا بشأن الصراع بين الدبيبة وباشاغا، هو أنه تم "تحويل بؤرة الاهتمام بعيدا عما يريده الشعب الليبي، وهو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت".
وأضاف أنه "على الرغم من تعهد الدبيبة وباشاغا، بعدم استخدام القوة، إلا أن هناك دائمًا خطر نشوب صراع يمكن أن يتحول إلى مأساة لليبيين وتصعيد للعنف"، داعيا الجانبين إلى التفاوض لإيجاد حل سلمي لهذا المأزق.
وتابع: "تركيا تلعب دور هام في ليبيا"، مردفا: "ليبيا كانت مستقطبة داخليًا وهي تكافح للتقدم نحو الانتخابات، والمحادثات مع مصر وتركيا، مفيدة للغاية لتوضيح نهجنا تجاه القضية الليبية.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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