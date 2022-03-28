عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220328/اليابان-لا-نستطيع-مصادرة-الاحتياطيات-الأجنبية-الروسية-1060546253.html
اليابان: لا نستطيع مصادرة الاحتياطيات الأجنبية الروسية
اليابان: لا نستطيع مصادرة الاحتياطيات الأجنبية الروسية
قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الاثنين إن القانون الياباني الحالي لا تسمح للحكومة بمصادرة احتياطيات البنوك المركزية الأجنبية التي يحتفظ بها بنك... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T03:10+0000
2022-03-28T03:10+0000
اليابان
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054396801_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7909e1b05a79f765d70dda453f651b1b.jpg
وأدلى سوزوكي بهذا التصريح في البرلمان عندما سئل عن الاحتياطيات الأجنبية لروسيا المتوقفة لدى بنك اليابان والتي تم تجميدها كجزء من العقوبات ضد روسيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/اليابان-تجمد-أصول-25-مواطنا-روسيا-إضافيا-1060431905.html
اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054396801_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ae46203624a4e2d870c1839a1f01f7d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اليابان, روسيا

اليابان: لا نستطيع مصادرة الاحتياطيات الأجنبية الروسية

03:10 GMT 28.03.2022
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi4 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - إعادة انتخاب زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان، فوميو كيشيدا (الثاني من اليمين) بعد انتخابه رئيسًا جديدًا للوزراء في مجلس النواب بالبرلمان في طوكيو.
4 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - إعادة انتخاب زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان، فوميو كيشيدا (الثاني من اليمين) بعد انتخابه رئيسًا جديدًا للوزراء في مجلس النواب بالبرلمان في طوكيو. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi
قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الاثنين إن القانون الياباني الحالي لا تسمح للحكومة بمصادرة احتياطيات البنوك المركزية الأجنبية التي يحتفظ بها بنك اليابان.
وأدلى سوزوكي بهذا التصريح في البرلمان عندما سئل عن الاحتياطيات الأجنبية لروسيا المتوقفة لدى بنك اليابان والتي تم تجميدها كجزء من العقوبات ضد روسيا.
رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
اليابان تجمد أصول 25 مواطنا روسيا إضافيا
25 مارس, 04:21 GMT
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала