https://arabic.sputniknews.com/20220328/اليابان-لا-نستطيع-مصادرة-الاحتياطيات-الأجنبية-الروسية-1060546253.html
اليابان: لا نستطيع مصادرة الاحتياطيات الأجنبية الروسية
اليابان: لا نستطيع مصادرة الاحتياطيات الأجنبية الروسية
قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الاثنين إن القانون الياباني الحالي لا تسمح للحكومة بمصادرة احتياطيات البنوك المركزية الأجنبية التي يحتفظ بها بنك... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T03:10+0000
2022-03-28T03:10+0000
2022-03-28T03:10+0000
اليابان
روسيا
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وأدلى سوزوكي بهذا التصريح في البرلمان عندما سئل عن الاحتياطيات الأجنبية لروسيا المتوقفة لدى بنك اليابان والتي تم تجميدها كجزء من العقوبات ضد روسيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/اليابان-تجمد-أصول-25-مواطنا-روسيا-إضافيا-1060431905.html
اليابان
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اليابان, روسيا
اليابان: لا نستطيع مصادرة الاحتياطيات الأجنبية الروسية
قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الاثنين إن القانون الياباني الحالي لا تسمح للحكومة بمصادرة احتياطيات البنوك المركزية الأجنبية التي يحتفظ بها بنك اليابان.
وأدلى سوزوكي بهذا التصريح في البرلمان عندما سئل عن الاحتياطيات الأجنبية لروسيا المتوقفة لدى بنك اليابان والتي تم تجميدها كجزء من العقوبات ضد روسيا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا
، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.