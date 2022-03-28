عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220328/اندلاع-حريق-في-مشروع-مطار-الكويت-الجديد--1060548341.html
اندلاع حريق في مشروع مطار الكويت الجديد
اندلاع حريق في مشروع مطار الكويت الجديد
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة الكويتية، أحمد سعد الصالح، اندلاع حريق محدود في جزء من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد المعروف باسم (تي 2). 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T07:01+0000
2022-03-28T07:02+0000
العالم العربي
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102173/62/1021736225_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_ac1fbf633395bb77d78198b8a7604e4a.jpg
ونقلت رويترز عن الصالح قوله، صباح اليوم الاثنين، إن قوة من رجال الإطفاء العام تتعامل حاليا مع الحريق.من جانبها، صرحت إدارة الطيران المدني الكويتية في بيان منفصل أن حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بالحريق.ولم يذكر المتحدث باسم وزارة الأشغال الكويتية أو إدارة الطيران المدني مزيدا من التفاصيل حول الأسباب وراء الحريق أو ما إذا كانت هناك جهة تقف وراءه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102173/62/1021736225_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_836ac0163bfc9a2aa41870a92d132ab5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الكويت اليوم

اندلاع حريق في مشروع مطار الكويت الجديد

07:01 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 07:02 GMT 28.03.2022)
© Twitter/masralarabiaمطار الكويت
مطار الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© Twitter/masralarabia
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة الكويتية، أحمد سعد الصالح، اندلاع حريق محدود في جزء من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد المعروف باسم (تي 2).
ونقلت رويترز عن الصالح قوله، صباح اليوم الاثنين، إن قوة من رجال الإطفاء العام تتعامل حاليا مع الحريق.
من جانبها، صرحت إدارة الطيران المدني الكويتية في بيان منفصل أن حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بالحريق.
ولم يذكر المتحدث باسم وزارة الأشغال الكويتية أو إدارة الطيران المدني مزيدا من التفاصيل حول الأسباب وراء الحريق أو ما إذا كانت هناك جهة تقف وراءه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала