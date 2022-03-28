https://arabic.sputniknews.com/20220328/اندلاع-حريق-في-مشروع-مطار-الكويت-الجديد--1060548341.html
اندلاع حريق في مشروع مطار الكويت الجديد
اندلاع حريق في مشروع مطار الكويت الجديد
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة الكويتية، أحمد سعد الصالح، اندلاع حريق محدود في جزء من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد المعروف باسم (تي 2). 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T07:01+0000
2022-03-28T07:01+0000
2022-03-28T07:02+0000
العالم العربي
أخبار الكويت اليوم
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ونقلت رويترز عن الصالح قوله، صباح اليوم الاثنين، إن قوة من رجال الإطفاء العام تتعامل حاليا مع الحريق.من جانبها، صرحت إدارة الطيران المدني الكويتية في بيان منفصل أن حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بالحريق.ولم يذكر المتحدث باسم وزارة الأشغال الكويتية أو إدارة الطيران المدني مزيدا من التفاصيل حول الأسباب وراء الحريق أو ما إذا كانت هناك جهة تقف وراءه.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الكويت اليوم
اندلاع حريق في مشروع مطار الكويت الجديد
07:01 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 07:02 GMT 28.03.2022)
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة الكويتية، أحمد سعد الصالح، اندلاع حريق محدود في جزء من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد المعروف باسم (تي 2).
ونقلت رويترز عن الصالح قوله، صباح اليوم الاثنين، إن قوة من رجال الإطفاء العام تتعامل حاليا مع الحريق.
من جانبها، صرحت إدارة الطيران المدني الكويتية
في بيان منفصل أن حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بالحريق.
ولم يذكر المتحدث باسم وزارة الأشغال الكويتية أو إدارة الطيران المدني مزيدا من التفاصيل حول الأسباب وراء الحريق أو ما إذا كانت هناك جهة تقف وراءه.