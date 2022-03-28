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انطلاق المرحلة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في 6 أبريل
انطلاق المرحلة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في 6 أبريل
أعلنت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، اليوم الاثنين، عن موعد انطلاق المرحلة الثانية لصندوق البحر الأحمر، والتي تم تخصيصها لدعم تطوير المشاريع الروائية... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T15:44+0000
2022-03-28T15:44+0000
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و"يقدم الصندوق الدعم الضروري الذي تحتاجه المشاريع السعودية والعربية والأفريقية خلال المراحل الأولى من صياغة الفكرة وتطويرها واكتشاف آفاقها، وصولا إلى تطوير النص وتجهيزه لمرحلة الإنتاج"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وأشار البيان إلى أن "المؤسسة كانت كشفت في وقت سابق عن إعادة هيكلة آلية دعم صندوق البحر الأحمر، من خلال توزيعها على أربع مراحل على مدار العام، إذ تم تخصيص هذه المرحلة لتطوير الأفكار بهدف الوصول بالمزيد من الأفلام الجديدة والأصوات الجريئة والواعدة إلى الجماهير حول العالم". وأضاف أنه "خلال العام الماضي 2021، حصل 97 مشروعا على دعم صندوق البحر الأحمر، منها 37 في مرحلة التطوير، مما يدل على أهمية هذه المرحلة في عملية صناعة الأفلام، وخلال الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تم عرض 14 فيلما مدعوما من صندوق البحر الأحمر، من المملكة العربية والسعودية وفلسطين والأردن ولبنان ومصر والجزائر وتونس والمغرب وقطر والعراق، كما عُرضت في محافل ومهرجانات سينمائية عالمية أخرى". وأكد رئيس لجنة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، محمد التركي، بهذه المناسبة، على أهمية هذه المرحلة من صندوق البحر الأحمر المخصصة لتطوير المشاريع، لتمكين صناع الأفلام من تقديم حكايات وقصص قوية ومبتكرة، خصوصا مع الاهتمام المتزايد من قبل الاستوديوهات وشركات البث على توفير المزيد من المحتوى المحلي عبر منصاتها، فيما تواصل الأفلام العربية والأفريقية التأكيد على حضورها في المهرجانات السينمائية الدولية. وتابع التركي لافتا إلى أن "المنطقة تشهد تصوير المزيد من الأعمال نتيجة للاستثمارات الضخمة من قبل شركات الإنتاج الدولية والإقليمية، مما يبشر بمستقبل رائع لصناع الأفلام"، مؤكدا عزم المؤسسة على دعم مجموعة متنوعة من المشاريع خلال كل مراحل الإنتاج من النَص إلى الشاشة، مما سيسهم في توسيع نطاق حضورها العالمي.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, مجتمع

انطلاق المرحلة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في 6 أبريل

15:44 GMT 28.03.2022
© AFP 2022 / Patrick Baz / Red Sea Film Festival المنتج السعودي ومدير مهرجان البحر الأحمر السينمائي محمد التركي يستقبل عارضة أزياء جنوب أفريقية كانديس سوانيبويل ويلتقط صورة معها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الأولى للمهرجان في مدينة جدة، السعودية، 6 ديسمبر 2021
المنتج السعودي ومدير مهرجان البحر الأحمر السينمائي محمد التركي يستقبل عارضة أزياء جنوب أفريقية كانديس سوانيبويل ويلتقط صورة معها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الأولى للمهرجان في مدينة جدة، السعودية، 6 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
المنتج السعودي ومدير مهرجان البحر الأحمر السينمائي محمد التركي يستقبل عارضة أزياء جنوب أفريقية كانديس سوانيبويل ويلتقط صورة معها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الأولى للمهرجان في مدينة جدة، السعودية، 6 ديسمبر 2021
© AFP 2022 / Patrick Baz / Red Sea Film Festival
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أعلنت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، اليوم الاثنين، عن موعد انطلاق المرحلة الثانية لصندوق البحر الأحمر، والتي تم تخصيصها لدعم تطوير المشاريع الروائية والوثائقية وأفلام التحريك، وذلك في الفترة من 6 إلى 20 نيسان/ أبريل المقبل.
و"يقدم الصندوق الدعم الضروري الذي تحتاجه المشاريع السعودية والعربية والأفريقية خلال المراحل الأولى من صياغة الفكرة وتطويرها واكتشاف آفاقها، وصولا إلى تطوير النص وتجهيزه لمرحلة الإنتاج"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وأشار البيان إلى أن "المؤسسة كانت كشفت في وقت سابق عن إعادة هيكلة آلية دعم صندوق البحر الأحمر، من خلال توزيعها على أربع مراحل على مدار العام، إذ تم تخصيص هذه المرحلة لتطوير الأفكار بهدف الوصول بالمزيد من الأفلام الجديدة والأصوات الجريئة والواعدة إلى الجماهير حول العالم".
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وتابع أن "صندوق البحر الأحمر استطاع التأكيد على أهميته، خصوصا في ظل ما تشهده صناعة السينما السعودية من ازدهار غير مسبوق، إذ يضمن الوصول بالمواهب السينمائية إلى مرحلة تمكنهم من الإسهام في سرد قصص جديدة تعبر عن القيم الثقافية والاجتماعية، وتنقل رؤى الماضي والحاضر والمستقبل إلى الجماهير".
وأضاف أنه "خلال العام الماضي 2021، حصل 97 مشروعا على دعم صندوق البحر الأحمر، منها 37 في مرحلة التطوير، مما يدل على أهمية هذه المرحلة في عملية صناعة الأفلام، وخلال الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تم عرض 14 فيلما مدعوما من صندوق البحر الأحمر، من المملكة العربية والسعودية وفلسطين والأردن ولبنان ومصر والجزائر وتونس والمغرب وقطر والعراق، كما عُرضت في محافل ومهرجانات سينمائية عالمية أخرى".
وأكد رئيس لجنة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، محمد التركي، بهذه المناسبة، على أهمية هذه المرحلة من صندوق البحر الأحمر المخصصة لتطوير المشاريع، لتمكين صناع الأفلام من تقديم حكايات وقصص قوية ومبتكرة، خصوصا مع الاهتمام المتزايد من قبل الاستوديوهات وشركات البث على توفير المزيد من المحتوى المحلي عبر منصاتها، فيما تواصل الأفلام العربية والأفريقية التأكيد على حضورها في المهرجانات السينمائية الدولية.
وتابع التركي لافتا إلى أن "المنطقة تشهد تصوير المزيد من الأعمال نتيجة للاستثمارات الضخمة من قبل شركات الإنتاج الدولية والإقليمية، مما يبشر بمستقبل رائع لصناع الأفلام"، مؤكدا عزم المؤسسة على دعم مجموعة متنوعة من المشاريع خلال كل مراحل الإنتاج من النَص إلى الشاشة، مما سيسهم في توسيع نطاق حضورها العالمي.
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