https://arabic.sputniknews.com/20220328/انهيار-صخري-مرعب-في-سلطنة-عمان-فيديو-1060562831.html
انهيار صخري مرعب في سلطنة عمان... فيديو
انهيار صخري مرعب في سلطنة عمان... فيديو
تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو لانهيار صخري هائل في سلطنة عمان، أمس الأحد، ما أسفر عن سقوط ضحايا. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T10:37+0000
2022-03-28T10:37+0000
2022-03-28T10:37+0000
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وأفادت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان بقتل ستة أشخاص على الأقل وإنقاذ أربعة آخرين، إثر الانهيار الصخري الذي وقع على مجموعة من العمال في منطقة العارض في ولاية عبري شمالي البلاد.وأصدرت الهيئة بيانا على حسابها في تويتر، أمس الأحد، قالت فيه إنه "تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة حتى الآن".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
انهيار صخري مرعب في سلطنة عمان... فيديو
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تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو لانهيار صخري هائل في سلطنة عمان، أمس الأحد، ما أسفر عن سقوط ضحايا.
وأفادت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان بقتل ستة أشخاص على الأقل وإنقاذ أربعة آخرين، إثر الانهيار الصخري الذي وقع على مجموعة من العمال في منطقة العارض في ولاية عبري شمالي البلاد.
وأصدرت الهيئة بيانا على حسابها في تويتر، أمس الأحد، قالت فيه إنه "تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة حتى الآن".