عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220328/انهيار-صخري-مرعب-في-سلطنة-عمان-فيديو-1060562831.html
انهيار صخري مرعب في سلطنة عمان... فيديو
انهيار صخري مرعب في سلطنة عمان... فيديو
تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو لانهيار صخري هائل في سلطنة عمان، أمس الأحد، ما أسفر عن سقوط ضحايا. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T10:37+0000
2022-03-28T10:37+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/01/1047363496_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_55a2896284c871ae8dac38580a60ebc8.jpg
وأفادت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان بقتل ستة أشخاص على الأقل وإنقاذ أربعة آخرين، إثر الانهيار الصخري الذي وقع على مجموعة من العمال في منطقة العارض في ولاية عبري شمالي البلاد.وأصدرت الهيئة بيانا على حسابها في تويتر، أمس الأحد، قالت فيه إنه "تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة حتى الآن".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/01/1047363496_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_a5c96840bfcc8fe2875640ecc56c0e02.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو

انهيار صخري مرعب في سلطنة عمان... فيديو

10:37 GMT 28.03.2022
© Photo / Pixabay / Hans Schwarzkopf مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان تحصل على لقب "أفضل وجهة للطبيعة لعام 2020"
مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان تحصل على لقب أفضل وجهة للطبيعة لعام 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© Photo / Pixabay / Hans Schwarzkopf
تابعنا عبرTelegram
تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو لانهيار صخري هائل في سلطنة عمان، أمس الأحد، ما أسفر عن سقوط ضحايا.
وأفادت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان بقتل ستة أشخاص على الأقل وإنقاذ أربعة آخرين، إثر الانهيار الصخري الذي وقع على مجموعة من العمال في منطقة العارض في ولاية عبري شمالي البلاد.
وأصدرت الهيئة بيانا على حسابها في تويتر، أمس الأحد، قالت فيه إنه "تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة حتى الآن".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала