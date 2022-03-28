عربي
Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/بإشراف-مباشر-من-الجولاني-الدفعة-الثانية-من-المسلحين-الأجانب-تغادر-إدلب-نحو-أوكرانيا-1060568598.html
بإشراف مباشر من "الجولاني"... الدفعة الثانية من المسلحين الأجانب تغادر إدلب نحو أوكرانيا
بإشراف مباشر من "الجولاني"... الدفعة الثانية من المسلحين الأجانب تغادر إدلب نحو أوكرانيا
غادرت، يوم أول أمس السبت، دفعة جديدة من المسلحين الأجانب في تنظيمات "حراس الدين" و"أنصار التوحيد" و"هيئة تحرير الشام" من ريف إدلب شمال غربي سوريا، باتجاه... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T12:44+0000
2022-03-28T12:44+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1048467107_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_4ce0535908d5942eece5dd945dbaa22c.jpg
مصادر خاصة أكدت لـ "سبوتنيك" أن عدد المسلحين الذين غادروا إلى أوكرانيا بلغ 87 مسلحا على دفعتين، ومعظمهم من الجنسيات العراقية والشيشانية والتونسية والفرنسية.وكشفت المصادر أن المسلحين الـ 87 جميعا كانوا ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي سابقا قبل اندماجهم في تنظيماتهم الجديدة، مؤكدة أنهم "على المستوى القتالي، يمتلكون خبرة عالية في حرب العصابات".وتولت "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لـ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في إدلب، نقلهم يومي الخميس والجمعة إلى مدينة سرمدا (5 كم شرق الحدود السورية التركية)، ليدخلوا بعدها الأراضي التركية يوم أول أمس السبت، باتجاه أوكرانيا.وأكدت المصادر أن المدعو أبو محمد الجولاني، (الأمير العام لتنظيم جبهة النصرة) الإرهابي في إدلب، عقد -شخصيا- على مدار الأسبوع الماضي، سلسلة اجتماعات مع متزعمين في عدة تنظيمات مسلحة داخل أحد الجوامع وسط مدينة إدلب، حثهم خلالها على تشجيع (الجهاد) في أوكرانيا ضد القوات الروسية، مضيفة بأن "الجولاني تعهد شخصيا خلال تلك الاجتماعات، بتأمين احتياجات عوائل المسلحين بشكل كامل حتى عودتهم من أوكرانيا".وركز الجولاني خلال لقاءاته على المسلحين الأجانب في المجموعات المسلحة الناشطة في إدلب، مشددا على رفضه خروج المسلحين المحليين في الدفعات الحالية للقتال في أوكرانيا.ووفقا للمصادر، فقد حث الجولاني مجتمعيه بضرورة تشجيع (زمرة معينة) من المسلحين الأجانب للسفر إلى أوكرانيا، وفي مقدمهم أولئك الذين تسببوا بـ (الفتن)، ملمحا بذلك إلى الصدامات الفصائلية التي شهدتها إدلب أخيرا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/الخارجية-الروسية-سيتم-تدمير-الجماعات-المسلحة-من-المرتزقة-والمتطوعين-الأجانب-1059667085.html
https://arabic.sputniknews.com/20220326/قديروف-يشيد-بنجاحات-القوات-المسلحة-الروسية-1060482872.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1048467107_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_7371851955f6b3cc7aceacabc1d104ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

بإشراف مباشر من "الجولاني"... الدفعة الثانية من المسلحين الأجانب تغادر إدلب نحو أوكرانيا

12:44 GMT 28.03.2022
© Sputnik . Basil Shartouh"جبهة النصرة" تمنع خروج السكان السوريين من إدلب باتجاه المناطق الآمنة
جبهة النصرة تمنع خروج السكان السوريين من إدلب باتجاه المناطق الآمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© Sputnik . Basil Shartouh
تابعنا عبرTelegram
غادرت، يوم أول أمس السبت، دفعة جديدة من المسلحين الأجانب في تنظيمات "حراس الدين" و"أنصار التوحيد" و"هيئة تحرير الشام" من ريف إدلب شمال غربي سوريا، باتجاه أوكرانيا.
مصادر خاصة أكدت لـ "سبوتنيك" أن عدد المسلحين الذين غادروا إلى أوكرانيا بلغ 87 مسلحا على دفعتين، ومعظمهم من الجنسيات العراقية والشيشانية والتونسية والفرنسية.
وكشفت المصادر أن المسلحين الـ 87 جميعا كانوا ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي سابقا قبل اندماجهم في تنظيماتهم الجديدة، مؤكدة أنهم "على المستوى القتالي، يمتلكون خبرة عالية في حرب العصابات".
وتولت "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لـ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في إدلب، نقلهم يومي الخميس والجمعة إلى مدينة سرمدا (5 كم شرق الحدود السورية التركية)، ليدخلوا بعدها الأراضي التركية يوم أول أمس السبت، باتجاه أوكرانيا.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
الخارجية الروسية: سيتم تدمير الجماعات المسلحة من المرتزقة والمتطوعين الأجانب
9 مارس, 10:49 GMT
وأكدت المصادر أن المدعو أبو محمد الجولاني، (الأمير العام لتنظيم جبهة النصرة) الإرهابي في إدلب، عقد -شخصيا- على مدار الأسبوع الماضي، سلسلة اجتماعات مع متزعمين في عدة تنظيمات مسلحة داخل أحد الجوامع وسط مدينة إدلب، حثهم خلالها على تشجيع (الجهاد) في أوكرانيا ضد القوات الروسية، مضيفة بأن "الجولاني تعهد شخصيا خلال تلك الاجتماعات، بتأمين احتياجات عوائل المسلحين بشكل كامل حتى عودتهم من أوكرانيا".
وركز الجولاني خلال لقاءاته على المسلحين الأجانب في المجموعات المسلحة الناشطة في إدلب، مشددا على رفضه خروج المسلحين المحليين في الدفعات الحالية للقتال في أوكرانيا.
ووفقا للمصادر، فقد حث الجولاني مجتمعيه بضرورة تشجيع (زمرة معينة) من المسلحين الأجانب للسفر إلى أوكرانيا، وفي مقدمهم أولئك الذين تسببوا بـ (الفتن)، ملمحا بذلك إلى الصدامات الفصائلية التي شهدتها إدلب أخيرا.
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف في مركز غروزني المسرحي لحضور الاحتفالات بيوم اللغة الشيشانية .. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
قديروف يشيد بنجاحات القوات المسلحة الروسية
26 مارس, 10:51 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала