https://arabic.sputniknews.com/20220328/باتروشيف-سنثبت-أن-البرنامج-البيولوجي-الأمريكي-هو-استمرارية-لتقاليد-الرايخ-الثالث---1060573019.html
باتروشيف: سنثبت أن البرنامج البيولوجي الأمريكي هو استمرارية لتقاليد "الرايخ الثالث"
باتروشيف: سنثبت أن البرنامج البيولوجي الأمريكي هو استمرارية لتقاليد "الرايخ الثالث"
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن روسيا تكمل الآن جمع الأدلة المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا، مشددا على أن العالم... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T14:15+0000
2022-03-28T14:15+0000
2022-03-28T14:15+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال باتروشيف خلال لقائه نور الدين مقري رئيس جهاز الأمن الخارجي التابع للمخابرات الجزائرية في موسكو: "في الوقت الحالي، نحن بصدد استكمال جمع الأدلة المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على أراضي أوكرانيا".وتابع باتروشيف مؤكدا: "سيرى العالم المتحضر بأسره أخيرا أن أمريكا أصبحت خليفة جديرة لتقاليد الرايخ الثالث، حيث كانت تمارس التجارب اللاإنسانية على البشر".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس الماضي، أن تمويل الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا مرتبط بالصندوق الاستثماري لابن بايدن.وتابع كيريلوف: "تسمح لنا المواد الواردة بتتبع مخطط التفاعل بين الوكالات الحكومية الأمريكية والمراكز البيولوجية الأوكرانية. ويوجه الانتباه إلى المشاركة في تمويل أنشطة الهياكل القريبة من القيادة الأمريكية الحالية، ولا سيما صندوق استثمار "Rosemont Seneca"، الذي يديره هانتر بايدن".وأضاف كيريلوف أن الصندوق قدم موارد مالية كبيرة لا تقل عن 2.4 مليار دولار.وأكد أن أولوية الولايات المتحدة في عمل المختبرات البيولوجية الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها كانت دراسة مسببات مرض الجمرة الخبيثة الخطرة بشكل خاص.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-في-أوكرانيا-1060480640.html
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روسيا, العالم
باتروشيف: سنثبت أن البرنامج البيولوجي الأمريكي هو استمرارية لتقاليد "الرايخ الثالث"
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أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن روسيا تكمل الآن جمع الأدلة المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا، مشددا على أن العالم المتحضر سيرى أخيرا أن الولايات المتحدة تواصل تقاليد ألمانيا النازية بتجاربها اللاإنسانية على البشر.
موسكو - سبوتنيك. وقال باتروشيف خلال لقائه نور الدين مقري رئيس جهاز الأمن الخارجي التابع للمخابرات الجزائرية في موسكو: "في الوقت الحالي، نحن بصدد استكمال جمع الأدلة المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على أراضي أوكرانيا".
وتابع باتروشيف مؤكدا: "سيرى العالم المتحضر بأسره أخيرا أن أمريكا أصبحت خليفة جديرة لتقاليد الرايخ الثالث، حيث كانت تمارس التجارب اللاإنسانية على البشر".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس الماضي، أن تمويل الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا مرتبط بالصندوق الاستثماري لابن بايدن
.
وقال إيغور كيريلوف، رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية، إن صندوق الاستثمار الخاص بهنتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن شارك في تمويل برنامج البنتاغون البيولوجي العسكري في أوكرانيا.
وتابع كيريلوف: "تسمح لنا المواد الواردة بتتبع مخطط التفاعل بين الوكالات الحكومية الأمريكية
والمراكز البيولوجية الأوكرانية. ويوجه الانتباه إلى المشاركة في تمويل أنشطة الهياكل القريبة من القيادة الأمريكية الحالية، ولا سيما صندوق استثمار "Rosemont Seneca"، الذي يديره هانتر بايدن".
وأضاف كيريلوف أن الصندوق قدم موارد مالية كبيرة لا تقل عن 2.4 مليار دولار.
وتابع: "في الوقت نفسه، هناك علاقة وثيقة بين الصندوق والمقاولين الرئيسيين للإدارة العسكرية الأمريكية، بما في ذلك "Metabiota"، والتي تعد إلى جانب "Black and Veach"، المورد الرئيسي للمعدات لمختبرات البنتاغون البيولوجية حول العالم".
وأكد أن أولوية الولايات المتحدة في عمل المختبرات البيولوجية الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها كانت دراسة مسببات مرض الجمرة الخبيثة الخطرة بشكل خاص.