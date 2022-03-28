https://arabic.sputniknews.com/20220328/باريس-شرطية-تحمل-الجنسية-الفرنسية-قتلت-إثر-هجوم-الخضيرة-في-إسرائيل-1060558396.html
باريس: شرطية تحمل الجنسية الفرنسية قتلت إثر هجوم الخضيرة في إسرائيل
باريس: شرطية تحمل الجنسية الفرنسية قتلت إثر هجوم الخضيرة في إسرائيل
أعلنت السفارة الفرنسية في تل أبيب، اليوم الاثنين، مقتل شرطية تحمل الجنسية الفرنسية في الهجوم الذي وقع في مدينة الخضيرة شمالي إسرائيل. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T10:11+0000
2022-03-28T10:11+0000
2022-03-28T10:11+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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ونقلت "فرانس برس" عن السفارة أن الشرطية التي قتلت مع شرطي آخر في الهجوم الذي وقع في الخضيرة تحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية.وقالت السفارة الفرنسية: "يمكننا تأكيد ازدواجية الجنسية للشرطية الشابة"، التي ذكرت السفارة الإسرائيلية في باريس أنها تبلغ من العمر 19 عاما.وفي وقت سابق من مساء أمس الأحد، قتل إسرائيليان وأصيب 3 من الشرطة في مدينة الخضيرة شمالي البلاد، برصاص مسلحين اثنين قتلا لاحقا برصاص الشرطة.وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن منفذي الهجوم من مدينة أم الفحم العربية، وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أحدهما سبق وتم اعتقاله للاشتباه في انتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي.وتبنى تنظيم "داعش" (محظور في روسيا ودول أخرى) الإرهابي، المسؤولية عن إطلاق نار في مدينة الخضيرة في إسرائيل.وهذه هي ثاني عملية يتم تنفيذها داخل الخط الأخضر خلال أقل من أسبوع.والأسبوع الماضي، قتل 4 إسرائيليين في عملية طعن ودهس في مدينة بئر السبع نفذها محمد أبو القيعان من بلدة حورة في النقب.ووقتها، أعربت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن صدمتها من الحادث، الذي لم تتوقعه على الإطلاق، في وقت تركز فيه اهتمامها على الضفة الغربية ومدينة القدس التي غالبا ما تشهد بين الفينة والأخرى مثل هذه الهجمات.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/إسرائيل-تخطط-لتحويل-قمة-النقب-إلى-منتدى-سنوي-1060554052.html
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أخبار إسرائيل اليوم
باريس: شرطية تحمل الجنسية الفرنسية قتلت إثر هجوم الخضيرة في إسرائيل
أعلنت السفارة الفرنسية في تل أبيب، اليوم الاثنين، مقتل شرطية تحمل الجنسية الفرنسية في الهجوم الذي وقع في مدينة الخضيرة شمالي إسرائيل.
ونقلت "فرانس برس" عن السفارة أن الشرطية التي قتلت مع شرطي آخر في الهجوم الذي وقع في الخضيرة
تحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية.
وقالت السفارة الفرنسية: "يمكننا تأكيد ازدواجية الجنسية للشرطية الشابة"، التي ذكرت السفارة الإسرائيلية في باريس أنها تبلغ من العمر 19 عاما.
وفي وقت سابق من مساء أمس الأحد، قتل إسرائيليان وأصيب 3 من الشرطة في مدينة الخضيرة شمالي البلاد، برصاص مسلحين اثنين قتلا لاحقا برصاص الشرطة.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن منفذي الهجوم من مدينة أم الفحم العربية، وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أحدهما سبق وتم اعتقاله للاشتباه في انتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي.
ووقع الهجوم خلال استضافة إسرائيل قمة هي الأولى من نوعها تضم وزراء خارجية أمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب في النقب.
وتبنى تنظيم "داعش" (محظور في روسيا ودول أخرى) الإرهابي، المسؤولية عن إطلاق نار في مدينة الخضيرة في إسرائيل.
وهذه هي ثاني عملية يتم تنفيذها داخل الخط الأخضر خلال أقل من أسبوع.
والأسبوع الماضي، قتل 4 إسرائيليين في عملية طعن ودهس في مدينة بئر السبع نفذها محمد أبو القيعان من بلدة حورة في النقب.
ووقتها، أعربت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن صدمتها من الحادث، الذي لم تتوقعه على الإطلاق، في وقت تركز فيه اهتمامها على الضفة الغربية ومدينة القدس التي غالبا ما تشهد بين الفينة والأخرى مثل هذه الهجمات.