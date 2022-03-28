https://arabic.sputniknews.com/20220328/بلينكن-الولايات-المتحدة-تواصل-دعم-العمليات-التي-تغير-الشرق-الأوسط-1060565278.html
بلينكن: الولايات المتحدة تواصل دعم العمليات التي تغير الشرق الأوسط
بلينكن: الولايات المتحدة تواصل دعم العمليات التي تغير الشرق الأوسط
صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم عمليات التحول في الشرق الأوسط بهدف حل التناقضات الإقليمية. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T11:31+0000
2022-03-28T11:31+0000
2022-03-28T11:31+0000
وزير الخارجية الأمريكي
العالم العربي
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حول القضايا الأمنية في المنطقة، حيث قال بلينكن: "لقد دعمت الولايات المتحدة دائمًا وستواصل دعم العمليات التي تغير الشرق الأوسط... سنساعد في تعزيز علاقات إسرائيل مع حلفائها، مع أولئك الذين لديهم اتفاقات بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل ومع هؤلاء مع من وقعت تل أبيب معاهدات سلام طويلة الأمد".وكانت مسؤولة بوزارة الخارجية الأمريكية قالت، في وقت سابق، إن الوزير أنتوني بلينكن سيطالب بإعادة فتح القنصلية الفلسطينية خلال زيارته المزمعة إلى إسرائيل.وأوضحت يائيل لامبرت، نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط: "بلا شك ستكون هذه قضية سيتعامل معها في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وسيتحدث عنها هناك". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تلك التصريحات تتناقض مع التصريحات التي تم الاستماع إليها في الأشهر الأخيرة سواء من إسرائيل أو من الولايات المتحدة، التي بموجبها تم حذف هذه القضية بالفعل من جدول الأعمال.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/بلينكين-يبدأ-زيارة-السبت-إلى-إسرائيل-والمغرب-والجزائر-لمناقشة-قضايا-إقليمية-ودولية-1060419310.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الخارجية الأمريكي, العالم العربي
بلينكن: الولايات المتحدة تواصل دعم العمليات التي تغير الشرق الأوسط
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صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم عمليات التحول في الشرق الأوسط بهدف حل التناقضات الإقليمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حول القضايا الأمنية في المنطقة، حيث قال بلينكن: "لقد دعمت الولايات المتحدة دائمًا وستواصل دعم العمليات التي تغير الشرق الأوسط... سنساعد في تعزيز علاقات إسرائيل مع حلفائها، مع أولئك الذين لديهم اتفاقات بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل ومع هؤلاء مع من وقعت تل أبيب معاهدات سلام طويلة الأمد".
وكانت مسؤولة بوزارة الخارجية الأمريكية قالت، في وقت سابق، إن الوزير أنتوني بلينكن سيطالب بإعادة فتح القنصلية الفلسطينية
خلال زيارته المزمعة إلى إسرائيل.
وأوضحت يائيل لامبرت، نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط: "بلا شك ستكون هذه قضية سيتعامل معها في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وسيتحدث عنها هناك". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تلك التصريحات تتناقض
مع التصريحات التي تم الاستماع إليها في الأشهر الأخيرة سواء من إسرائيل أو من الولايات المتحدة، التي بموجبها تم حذف هذه القضية بالفعل من جدول الأعمال.