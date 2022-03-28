تغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

العثور على جثث مدنيين مع آثار تعذيب وحشي في ماريوبول

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إنه تم العثور في أقبية ماريوبول على جثث مدنيين عليها آثار للتعذيب الوحشي، حيث رسم الإرهابيون رموز النازيين الجدد والصليب المعقوف على جثث الضحايا.