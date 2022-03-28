تغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
20:35 GMT 28.03.2022
صربيا: مستعدون لأن تكون بلغراد مكانا للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن بلاده على استعداد لأن تكون العاصمة بلغراد مكانا للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
20:27 GMT 28.03.2022
واشنطن: العقوبات على روسيا ستؤدي إلى زيادة الأسعار في أمريكا
قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن واشنطن لا تتوقع حدوث نقص في المواد الغذائية في السوق المحلية، ولكن السماح بفرض عقوبات على روسيا سيؤدي إلى زيادة الأسعار.
20:01 GMT 28.03.2022
بايدن يتراجع عن تصريحاته حول بوتين: أردت أن أعبر عن غضبي فقط
تراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل والتي أطلقها في العاصمة البولندية وارسو قبل أيام، مشيرا إلى أنه كان يريد التعبير عن غضبه فقط حول الأزمة الأوكرانية.
أكد الرئيس الأمريكي، خلال كلمة متلفزة بثت اليوم، أنه لا يسعى إلى تغيير نظام الحكم في روسيا، بل إنه أراد أن يعبر عن غضبه إزاء الوضع في أوكرانيا، إنه "غضب شخصي"، على حد وصفه.
19:36 GMT 28.03.2022
قديروف: معظم مدينة ماريوبول تحت السيطرة الروسية
أكد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، أن معظم مدينة ماريوبول تخضع حاليا لسيطرة القوات المسلحة الروسية.
19:23 GMT 28.03.2022
العثور على جثث مدنيين مع آثار تعذيب وحشي في ماريوبول
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إنه تم العثور في أقبية ماريوبول على جثث مدنيين عليها آثار للتعذيب الوحشي، حيث رسم الإرهابيون رموز النازيين الجدد والصليب المعقوف على جثث الضحايا.
18:31 GMT 28.03.2022
إجلاء 3642 شخصا من ماريوبول خلال يوم واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إجلاء 3642 شخصا من مدينة ماريوبول خلال يوم واحد.
18:02 GMT 28.03.2022
18:01 GMT 28.03.2022
17:25 GMT 28.03.2022
مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي لا يستبعد أن يؤدي الوضع الراهن مع موارد الطاقة الروسية إلى أزمات حكومية في عدد من الدول الأوروبية.
16:51 GMT 28.03.2022
16:27 GMT 28.03.2022
أردوغان يخطط للتحدث مع الوفدين المفاوضين الروسي والأوكراني
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يخطط للتحدث مع الوفدين المفاوضين لكل من روسيا وأوكرانيا، قبل بدء المفاوضات في إسطنبول.
16:12 GMT 28.03.2022
الدفاع الروسية تعلن إسقاط حوامة حاولت إجلاء قيادات "آزوف"
أعلنت الدفاع الروسية إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" كانت متجهة لإجلاء قيادات كتيبة "آزوف" القومية (الإرهابية المحظورة في روسيا).
كما أعلنت الدفاع الروسية إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "سو-24" وأخرى من طراز "سو-25" في مقاطعتي جيتومير ودونيتسك.
16:08 GMT 28.03.2022
صواريخ كالبير الروسية تدمر مستودعات ذخيرة في جيتومير
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تدمير مستودعات ذخيرة في مقاطعة جيتومير باستخدام صواريخ "كاليبر".
16:04 GMT 28.03.2022
ارتفع قياسي لأسعار الوقود في فرنسا
ارتفعت أسعار الوقود في فرنسا بمتوسط 14 سنتا، الأسبوع الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي، وفقا لبيانات من وزارة البيئة في البلاد.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد قفز سعر وقود الديزل خلال الأيام السبعة الماضية بمتوسط 14 سنتا، حيث وصل إلى 2.1165 يورو للتر (قبل أسبوع كان 1.9755 يورو للتر)، وبلغ سعر بنزين (95) نحو 1.9670 يورو للتر. (قبل أسبوع كان سعره 1.9334 يورو للتر)، بينما ارتفع سعر بنزين (Super SP95) إلى 2.0042 يورو (قبل أسبوع كان سعره 1.9737 يورو للتر).
15:49 GMT 28.03.2022
غوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في أوكرانيا
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف إطلاق نار إنساني في أوكرانيا، يمهد لحل سياسي للأزمة، مؤكدا ضرورة تفادي وقوع حرب نووية أو كيميائية هناك.
وقال غوتيريش في إفادة صحفية حول الأزمة الأوكرانية: "حل هذه المأساة الإنسانية سياسي. ولذلك أدعو إلى وقف إطلاق نار فوري إنساني، للسماح بالتقدم في مسار المفاوضات السياسية، الرامية إلى الوصول لاتفاق سلام".
15:47 GMT 28.03.2022
بايدن يطلب 682 مليون دولار لدعم أوكرانيا في عام 2023
كشف مقترح الميزانية المقدم للبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طالب بمبلغ 682 مليون دولار لدعم أوكرانيا في عام 2023، بزيادة قيمتها 219 مليون دولار عن عام 2021.
15:20 GMT 28.03.2022
المفاوضات الروسية الأوكرانية قد تبدأ غدا صباحا في إسطنبول
قالت مصادر في مكتب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه من المتوقع أن تبدأ المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول يوم 29 مارس/ آذار، في الساعة 10:30 بتوقيت موسكو.
15:04 GMT 28.03.2022
15:01 GMT 28.03.2022
14:43 GMT 28.03.2022
روسيا: ارتفاع نسبة المؤيدين للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة الرأي العام في روسيا، أخيرا، ارتفاع نسبة المواطنين الروس المؤيدين للعملية الخاصة في أوكرانيا، من 65 في المئة إلى 73 في المئة.