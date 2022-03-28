https://arabic.sputniknews.com/20220328/تفاصيل-الاستراتيجية-المشتركة-للسلام-الدافئ-التي-وقعتها-البحرين-مع-إسرائيل-1060576274.html
تفاصيل الاستراتيجية المشتركة للسلام الدافئ التي وقعتها البحرين مع إسرائيل
تفاصيل الاستراتيجية المشتركة للسلام الدافئ التي وقعتها البحرين مع إسرائيل
أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الاثنين، توقيع الاستراتيجية المشتركة للسلام الدافىء مع إسرائيل. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T15:25+0000
2022-03-28T15:25+0000
2022-03-28T15:25+0000
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/1046896698_0:0:2617:1472_1920x0_80_0_0_89e6f737d02e0b14e2b7a3335503eeb4.jpg
وحسب بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد وقعا اليوم الاستراتيجية المشتركة للسلام الدافئ بين البلدين.ولفتت إلى أن التوقيع جاء على هامش انعقاد قمة النقب الدبلوماسية بدعوة من وزير الخارجية الإسرائيلية.كما نصت الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها على "تعزيز التواصل بين شعبي البلدين، مع التركيز على الشباب، وإبراز العلاقة المشتركة كنموذج للتعايش والتسامح بين الأديان والثقافات في دول المنطقة والعالم"، حسب البيان.وأكدت الاستراتيجية كذلك على "دعم الجهود المبذولة في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".يشار إلى أن وزراء خارجية مصر، والإمارات، والمغرب، والبحرين يشاركون منذ أمس الأحد، في قمة دعا إليها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، ويترأسها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وتنعقد على مدار يومين وسميت إعلاميا بقمة النقب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/1046896698_288:0:2617:1747_1920x0_80_0_0_8c0ed5070bbca03eb5ca608f3d80a665.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم
تفاصيل الاستراتيجية المشتركة للسلام الدافئ التي وقعتها البحرين مع إسرائيل
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الاثنين، توقيع الاستراتيجية المشتركة للسلام الدافىء مع إسرائيل.
وحسب بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني
، وحسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد وقعا اليوم الاستراتيجية المشتركة للسلام الدافئ بين البلدين.
ولفتت إلى أن التوقيع جاء على هامش انعقاد قمة النقب الدبلوماسية بدعوة
من وزير الخارجية الإسرائيلية.
وحسب البيان، فقد تضمنت الاستراتيجية برامج محددة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
كما نصت الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها على "تعزيز التواصل بين شعبي البلدين، مع التركيز على الشباب، وإبراز العلاقة المشتركة كنموذج للتعايش والتسامح بين الأديان والثقافات في دول المنطقة والعالم"، حسب البيان.
وأكدت الاستراتيجية كذلك على "دعم الجهود المبذولة في إطار عملية السلام
في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وركزت الاتفاقية بحسب البيان على قطاعات رئيسية في العمل المشترك، منها الابتكار والتجارة والاستثمار والأمن الغذائي والمائي وتغير المناخ والطاقة المتجددة والصحة والتعاون التعليمي والأكاديمي والأمن الرقمي والسياحة.
يشار إلى أن وزراء خارجية مصر، والإمارات، والمغرب، والبحرين
يشاركون منذ أمس الأحد، في قمة دعا إليها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، ويترأسها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وتنعقد على مدار يومين وسميت إعلاميا بقمة النقب.