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https://arabic.sputniknews.com/20220328/تقارير-تخفيض-إنتاج-هواتف-آيفون-بسبب-الأزمة-الأوكرانية-1060570391.html
تقارير: تخفيض إنتاج هواتف "آيفون" بسبب الأزمة الأوكرانية
تقارير: تخفيض إنتاج هواتف "آيفون" بسبب الأزمة الأوكرانية
كشفت تقارير، اليوم الاثنين، أن شركة "آبل" الأمريكية ستخفض إنتاجها من هواتفها "آيفون" وسماعات ‏‏"إير بودز"، بسبب انخفاض الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T13:19+0000
2022-03-28T13:19+0000
شركة آبل
مجتمع
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وتعتزم "آبل" إنتاج أقل بنسبة 20 في المئة من هاتفها "آيفون إس إي" خلال الربع المقبل، عما كانت تخطط له في البداية، وفقا لصحيفة "نيكاي آسيا" اليابانية.وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية" تسعى أيضا لتخفيض طلبات إنتاج سماعات "إير بودز" بأكثر من 10 ملايين وحدة لعام 2022 بأكمله، وذلك توقعا منها لضعف الطلب عليها.فضلا عن ذلك، طلبت "آبل" من الموردين إنتاج عدة ملايين من وحدات طرازات هاتف "آيفون 13" بكميات أقل من المقرر، حسبما أفادت صحيفة "نيكاي آسيا".وفي وقت سابق من شهر مارس/ آذار الجاري، أعلنت شركة "آبل" عن وقف بيع منتجاتها في روسيا بسبب العملية العسكرية للبلاد في أوكرانيا.وفي العام الماضي 2021، باعت "آبل" 5 ملايين هاتف "آيفون" في روسيا، مما زوّد الشركة بـ16 في المئة من إجمالي مبيعات السوق في البلاد، وهو ثالث أعلى مؤشر بين مصنعي الأجهزة المحمولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/وكالة-آيفون-سيكون-متاحا-للبيع-في-آبل-عبر-خدمة-اشتراك--1060483097.html
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شركة آبل, مجتمع

تقارير: تخفيض إنتاج هواتف "آيفون" بسبب الأزمة الأوكرانية

13:19 GMT 28.03.2022
© REUTERS / APPLE INCالإعلان عن هاتف "آيفون 13"، الولايات المتحدة الأمريكية، 14 سبتمبر/ أيلول 2021
الإعلان عن هاتف آيفون 13، الولايات المتحدة الأمريكية، 14 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
الإعلان عن هاتف "آيفون 13"، الولايات المتحدة الأمريكية، 14 سبتمبر/ أيلول 2021
© REUTERS / APPLE INC
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كشفت تقارير، اليوم الاثنين، أن شركة "آبل" الأمريكية ستخفض إنتاجها من هواتفها "آيفون" وسماعات ‏‏"إير بودز"، بسبب انخفاض الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية الناجم عن التضخم، والوضع في ‏أوكرانيا وحولها.‏
وتعتزم "آبل" إنتاج أقل بنسبة 20 في المئة من هاتفها "آيفون إس إي" خلال الربع المقبل، عما كانت تخطط له في البداية، وفقا لصحيفة "نيكاي آسيا" اليابانية.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية" تسعى أيضا لتخفيض طلبات إنتاج سماعات "إير بودز" بأكثر من 10 ملايين وحدة لعام 2022 بأكمله، وذلك توقعا منها لضعف الطلب عليها.
هاتف آيفون 13 برو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
وكالة: "آيفون" سيكون متاحا للبيع في "آبل" عبر خدمة اشتراك
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فضلا عن ذلك، طلبت "آبل" من الموردين إنتاج عدة ملايين من وحدات طرازات هاتف "آيفون 13" بكميات أقل من المقرر، حسبما أفادت صحيفة "نيكاي آسيا".
وفي وقت سابق من شهر مارس/ آذار الجاري، أعلنت شركة "آبل" عن وقف بيع منتجاتها في روسيا بسبب العملية العسكرية للبلاد في أوكرانيا.
وفي العام الماضي 2021، باعت "آبل" 5 ملايين هاتف "آيفون" في روسيا، مما زوّد الشركة بـ16 في المئة من إجمالي مبيعات السوق في البلاد، وهو ثالث أعلى مؤشر بين مصنعي الأجهزة المحمولة.
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