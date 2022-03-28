https://arabic.sputniknews.com/20220328/حريق-نهاية-العالم-يلتهم-جزيرة-اسكتلندية-1060582733.html
حريق "نهاية العالم" يلتهم جزيرة اسكتلندية
حريق "نهاية العالم" يلتهم جزيرة اسكتلندية
تعرضت جزيرة اسكتلندية إلى حريق مروع وصفه شهود عيان بــ "حريق نهاية العالم" لأنه لم يترك شيئا بين أطراف الجزيرة. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T18:11+0000
2022-03-28T18:11+0000
2022-03-28T18:11+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، مشيرة إلى أن الحريق الهائل التهم الجزيرة يوم السبت الماضي، وقال شهود عيان راقبوا الحريق من شواطئ شمال غربي اسكتلندا، إن الحريق أتى على كل شيء في الجزيرة.ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الجزيرة غير مأهولة وكانت الحكومة الاسكتلندية تستخدمها في إجراء تجارب على الكائنات الناقلة للأمراض المعدية مثل الجمرة الخبيثة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن
حريق "نهاية العالم" يلتهم جزيرة اسكتلندية
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تعرضت جزيرة اسكتلندية إلى حريق مروع وصفه شهود عيان بــ "حريق نهاية العالم" لأنه لم يترك شيئا بين أطراف الجزيرة.
ذكرت ذلك صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، مشيرة إلى أن الحريق الهائل
التهم الجزيرة يوم السبت الماضي، وقال شهود عيان راقبوا الحريق من شواطئ شمال غربي اسكتلندا، إن الحريق أتى على كل شيء في الجزيرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الجزيرة غير مأهولة وكانت الحكومة الاسكتلندية تستخدمها في إجراء تجارب على الكائنات الناقلة للأمراض المعدية مثل الجمرة الخبيثة
.