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حريق "نهاية العالم" يلتهم جزيرة اسكتلندية
حريق "نهاية العالم" يلتهم جزيرة اسكتلندية
تعرضت جزيرة اسكتلندية إلى حريق مروع وصفه شهود عيان بــ "حريق نهاية العالم" لأنه لم يترك شيئا بين أطراف الجزيرة. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T18:11+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، مشيرة إلى أن الحريق الهائل التهم الجزيرة يوم السبت الماضي، وقال شهود عيان راقبوا الحريق من شواطئ شمال غربي اسكتلندا، إن الحريق أتى على كل شيء في الجزيرة.ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الجزيرة غير مأهولة وكانت الحكومة الاسكتلندية تستخدمها في إجراء تجارب على الكائنات الناقلة للأمراض المعدية مثل الجمرة الخبيثة.
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منوعات, أخبار العالم الآن

حريق "نهاية العالم" يلتهم جزيرة اسكتلندية

18:11 GMT 28.03.2022
© AFP 2022 / HANDOUTفرق الإطفاء تكافح حريق غابات ضخما في جنوب فرنسا
فرق الإطفاء تكافح حريق غابات ضخما في جنوب فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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تعرضت جزيرة اسكتلندية إلى حريق مروع وصفه شهود عيان بــ "حريق نهاية العالم" لأنه لم يترك شيئا بين أطراف الجزيرة.
ذكرت ذلك صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، مشيرة إلى أن الحريق الهائل التهم الجزيرة يوم السبت الماضي، وقال شهود عيان راقبوا الحريق من شواطئ شمال غربي اسكتلندا، إن الحريق أتى على كل شيء في الجزيرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الجزيرة غير مأهولة وكانت الحكومة الاسكتلندية تستخدمها في إجراء تجارب على الكائنات الناقلة للأمراض المعدية مثل الجمرة الخبيثة.
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