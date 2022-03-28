https://arabic.sputniknews.com/20220328/حزب-الله-يبارك-هجوم-الخضيرة-في-إسرائيل-1060551203.html

"حزب الله" يبارك هجوم الخضيرة في إسرائيل

"حزب الله" يبارك هجوم الخضيرة في إسرائيل

أشاد "حزب الله" اللبناني بالهجوم الذي أسفر عن مقتل شرطيين إسرائيليين وإصابة عدد آخر في مدينة الخضيرة شمالي إسرائيل. 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T07:54+0000

2022-03-28T07:54+0000

2022-03-28T07:58+0000

أخبار إسرائيل اليوم

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صرح "حزب الله" في بيان له اليوم الاثنين: "نبارك للشعب الفلسطيني المجاهد وفصائله المقاومة ومجاهديه الشرفاء بالعملية الاستشهادية النوعية في مدينة الخضيرة"، بحسب موقع قناة "المنار".واعتبر أن الهجوم يؤكد "ثبات هذا الشعب وإرادته الصلبة في مواجهة الاحتلال بكل الإمكانات والأدوات المتاحة".وفي وقت سابق من مساء أمس الأحد، قتل إسرائيليان وأصيب 3 من الشرطة في مدينة الخضيرة شمالي البلاد، برصاص مسلحين اثنين قتلا لاحقا برصاص الشرطة.وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن منفذي الهجوم من مدينة أم الفحم العربية، وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أحدهما سبق وتم اعتقاله للاشتباه في انتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي.ووقع الهجوم خلال استضافة إسرائيل قمة هي الأولى من نوعها تضم وزراء خارجية أمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب في النقب، لبحث ملفات بينها إيران.وتبنى تنظيم "داعش" (محظور في روسيا ودول أخرى) الإرهابي، المسؤولية عن إطلاق نار في مدينة الخضيرة بإسرائيل.وهذه هي ثاني عملية يتم تنفيذها داخل الخط الأخضر خلال أقل من أسبوع.والأسبوع الماضي، قتل 4 إسرائيليين في عملية طعن ودهس بمدينة بئر السبع نفذها محمد أبو القيعان من بلدة حورة في النقب.ووقتها، أعربت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن صدمتها من الحادث، الذي لم تتوقعه على الإطلاق، في وقت تركز فيه اهتمامها على الضفة الغربية ومدينة القدس التي غالبا ما تشهد بين الفينة والأخرى مثل هذه الهجمات.

https://arabic.sputniknews.com/20220328/بينيت-هجمات-داعش-في-إسرائيل-تتطلب-التكيف-بسرعة-مع-التهديد-الجديد-1060547704.html

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أخبار إسرائيل اليوم