https://arabic.sputniknews.com/20220328/خبراء-الغرب-تاجر-بشعارات-الحرية-وحقوق-الإنسان-لتفتيت-الشرق-الأوسط-والأزمة-الحالية-كشفت-زيفهم-1060578626.html

خبراء: الغرب تاجر بشعارات الحرية وحقوق الإنسان لتفتيت الشرق الأوسط.. والأزمة الحالية كشفت زيفهم

خبراء: الغرب تاجر بشعارات الحرية وحقوق الإنسان لتفتيت الشرق الأوسط.. والأزمة الحالية كشفت زيفهم

ادعاءات وكيل بمكيالين، هكذا يصف الخبراء المواقف الغربية الأخيرة من العديد من القضايا، والتي تمثلت في العديد من المواقف منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية... 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T16:10+0000

2022-03-28T16:10+0000

2022-03-28T16:10+0000

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والجمعة الماضية، استدعت الخارجية الفرنسية السفير الروسي لديها احتجاجا على نشر السفارة على حسابها في موقع "تويتر" رسما كاريكاتيرا اعتبرت باريس أنه "غير مقبول".ويظهر الرسم الساخر جثة ممددة على طاولة وعليها كلمة "أوروبا"، فيما كان شخصان يمثلان الولايات المتحدة يقومان بحقنها بالإبر.الحكومة الفرنسية ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم، ففي عام 2019، أدانت محكمة فرنسية رجلين بتهمة "الازدراء" بعد أن أحرقا دمية تمثل الرئيس ماكرون خلال مظاهرة سلمية، هذا ما يؤكده ماركو بيروليني، الباحث في منظمة العفو الدولية لشؤون أوروبا، بحسب مقال له على موقع المنظمة الرسمي.يضيف الكاتب: "وفي حين يتم الدفاع بقوة عن الحق في التعبير عن الرأي أو الآراء التي قد يُنظر إليها على أنها مُسيئة للمعتقدات الدينية، فإن حريات المسلمين في التعبير والمعتقد عادة ما تحظى باهتمام ضئيل في فرنسا تحت ستار "شمولية مبادئ الجمهورية" وباسم العلمانية، لا يمكن للمسلمين في فرنسا ارتداء الرموز الدينية أو اللباس الديني في المدارس أو في وظائف القطاع العام".يقول الخبراء لـ"سبوتنيك"، إن الغرب والعديد من الدول الاستعمارية استغلت شعارات "حرية الرأي" و"حقوق الإنسان" من أجل احتلال الدول في الشرق الأوسط وتدمير شعوبها، وأن الأزمة الأخيرة كشفت زيفهم.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الجميع لاحظ تعامل الغرب مع الرسوم المسيئة للنبي محمد، والذي تحدث حينها عن أنها تأتي في إطار حرية الفن والتعبير، وأن الإليزيه تعامل حينها بنفس المنطق، لكنه تعامل مع المشهد الأخير بشكل مغاير تماما يتناقض مع ما قاله في السابق.ولفت خلف الله، إلى أن الأمر لم يتوقف عند الرسوم المسيئة، حيث كشفت الازدواجية الفارق الكبير بين استقبال أفواج الهجرة من الدول العربية وبين استقبال الأوكران، حيث بدت الصورة مغايرة تماما.وشدد على أن الغرب ينتهك حقوق الإنسان بشكل علني، ويمارس "النفاق" في مشاهد فضحت كل الادعاءات السابقة.في ذات الإطار، قال مهند الحاج علي البرلماني السوري السابق، إن العملية العسكرية الأخيرة التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا أكدت زيف كل الادعاءات التي تستغلها واشنطن ودول الغرب من أجل احتلال الدول وتدمير شعوبها، كما حدث في العديد من دول الشرق الأوسط.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن فرنسا تمنع الحجاب في بعض المناطق والمصالح، وأنهم يعتبرون الرسوم المسيئة للأنبياء حرية تعبير، بينما التي تمس فرنسا والغرب يجيشون الإعلام والشارع ضدها.وشدد على أن الغرب يشن حملات ممنهجة لشيطنة روسيا، وأنهم يستخدمون كافة الأدوات والآليات من أجل تحقيق هذه الأهداف.في الإطار قال عبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني بالجزائر، إن احترام الحقوق المتعلقة بالإنسان والأديان واحترام الشعوب وخصوصياتها ومقدساتها أمر لا يمكن التنازل عنه.وحمل السياسي الجزائري والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية الغرب والدول التي احتلت بلاده وبعض الدول الأفريقية وعلى رأسها فرنسا جريمة الاعتداء على الإنسانية وتدمير الشعوب.لافتا إلى أن جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر والتي وصلت إلى قطع الأيدي والأذن والأصابع، وكذلك التفجيرات النووية والتي تركت آثارها القبيحة حتى اليوم.وأعرب عن أمله في توقف الإساءات والمعاملات التي تتميز بالكيل بمكيالين تجاه قضايا مشابهة. مشددا على أن الغرب لديه "نفاق سياسي واضح"، حيث يفرق بين اللاجئين ويفرق بين الرسوم، ويفرق بين التدخل في دولة ودولة أخرى.في الإطار قال البرلماني الجزائري السابق زواني بن يوسف لـ"سبوتنيك"، إن فرنسا والغرب يكيلون بمكيالين في عموم سياساتهم، سواء تعلق الأمر بالحريات أو الديمقراطية.وبحسب المقال المنشور على موقع منظمة العفو الدولية، يُدان آلاف الأشخاص كل عام في فرنسا بتهمة "ازدراء الموظفين العموميين"، وهي جريمة جنائية معرفة بشكل غامض وطبقتها سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية بأعداد هائلة لإسكات المعارضة السلمية.ففي يونيو/حزيران 2020، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن إدانة 11 ناشطاً في فرنسا بسبب قيامهم بحملة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية تنتهك حقهم في حرية التعبير.

https://arabic.sputniknews.com/20201207/ماكرون-للمسلمين-أنا-آسف-على-الرسوم-المسيئة-وأرجو-الرد-عليها-بسلام-1047428507.html

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