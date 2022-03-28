https://arabic.sputniknews.com/20220328/خبير-عسكري-زيلينسكي-يعيش-في-عالم-الانتصارات-الافتراضية-للقوات-الأوكرانية-1060578871.html

خبير عسكري: زيلينسكي يعيش في عالم الانتصارات الافتراضية للقوات الأوكرانية

خبير عسكري: زيلينسكي يعيش في عالم الانتصارات الافتراضية للقوات الأوكرانية

قال خبير جمعية علماء السياسة العسكرية، ورئيس قسم العلوم السياسية والاجتماعية في جامعة بليخانوف أندريه كوشكين، إن الرئيس الأوكراني يعيش في عالم الانتصارات... 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T16:16+0000

2022-03-28T16:16+0000

2022-03-28T16:16+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

فلاديمير زيلينسكي

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وأضاف كوشكين: "لطالما ابتعدت سلطات كييف عن الواقع وتحاول أن تفرض على المجتمع الأوكراني عالم الانتصارات الافتراضية للقوات المسلحة الأوكرانية".وبحسب المحلل، فإن زيلينسكي وحاشيته "يواصلون العيش في "عالم خيالي" تتصدر فيه القوات المسلحة في البلاد المواجهة مع القوات المسلحة الروسية".وأشار الخبير إلى أن سلطات كييف غير قادرة على القيادة، بل والأكثر من ذلك زيارة ساحات القتال للحصول على معلومات عملياتية، لأن القوات الجوية الروسية تسيطر على السماء منذ فترة طويلة. لذا فإن الاتصال بين المدن والوحدات العسكرية والانقسامات مقطوع".وتابع كوشكين: "لذلك لا تستطيع كييف إلا دعوة سكانها لحمل السلاح ومعارضة جيشنا، لإظهار انتصارات افتراضية وليست حقيقية، وهذا على الرغم من حقيقة أن القوات المسلحة لأوكرانيا تسلم مدينة تلو الأخرى، وقرية تلو الأخرى".وقال كوشكين: "أكرر مرة أخرى، يعيش الرئيس (زيلينسكي) وفريقه في عالم خيالي ويحاولون جعل السكان تصديق ذلك".يذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ولهذا، حسب قوله، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على النزعة النازية فيها"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في إقليم دونباس إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تقصف فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية. وبدعم من القوات المسلحة الروسية، وتقوم القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بتطوير هجومها لتحرير أراضي الجمهوريتين من قبضة الكتائب النازية والقوميين الأوكرانيين والقوات المسلحة الأوكرانية. وشدد الرئيس الروسي على أن العملية العسكرية الخاصة لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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روسيا, فلاديمير زيلينسكي