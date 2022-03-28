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https://arabic.sputniknews.com/20220328/خبير-يستبعد-التوصل-لاتفاق-خلال-المفاوضات-مع-أوكرانيا-لعدم-امتلاكها-القرار-السياسي-1060569980.html
خبير يستبعد التوصل لاتفاق خلال المفاوضات مع أوكرانيا لعدم امتلاكها القرار السياسي
خبير يستبعد التوصل لاتفاق خلال المفاوضات مع أوكرانيا لعدم امتلاكها القرار السياسي
قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستوبول، عمار قناة، إنه من الصعب التعويل كثيرا على جولة المفاوضات الروسية الأوكرانية التي تستضيفها تركيا، في ظل التناقضات... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T13:11+0000
2022-03-28T13:11+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف الدكتور عمار قناة: "إننا أمام معادلة واضحة الآن، وهي إفلاس المنظومة السياسية الغربية من حيث التعاطي حتى مع مبدأ المفاوضات، ما ينعكس سلبا على الحالة التفاوضية".وأكد قناة في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن فريق التفاوض الأوكراني، وحتى الرئيس الأوكراني لا يمتلك قرارا سياسيا كاملا في التوصل إلى هدنة، أو حل سياسي جزئي.واعتبر أن تركيا تلعب دورا إيجابيا، لكن لا يمكن أن تكون الوسيط في هذه الأزمة بل يمكن فقط أن تمثل منصة لهذه اللقاءات، لافتا إلى أن المسألة الإيجابية الوحيدة هي تفعيل الملفات الإنسانية من ممرات وتبادل أسرى لكن من المبكر الحديث عن معادلة سياسية في هذه المرحلة.وأعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا خلال محادثات هاتفية على عقد الاجتماع المقبل لفريقي التفاوض الروسي والأوكراني في إسطنبول.من جهته، قال المفاوض الأوكراني، ديفيد أراخاميا، إن الجولة التالية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد وجها لوجه في تركيا في الفترة من 28 إلى 30 مارس/آذار، واصفا المحادثات السابقة بـ"الصعبة للغاية".ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قوله إن "كييف مستعدة لقبول وضع الحياد والوضع غير النووي، والضمانات الأمنية".
https://arabic.sputniknews.com/20220328/لافروف-روسيا-تأمل-بنجاح-المفاوضات-بين-موسكو-وكييف-1060565676.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير يستبعد التوصل لاتفاق خلال المفاوضات مع أوكرانيا لعدم امتلاكها القرار السياسي

13:11 GMT 28.03.2022
© Sputnik . BelTA / الذهاب إلى بنك الصورالمفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© Sputnik . BelTA
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قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستوبول، عمار قناة، إنه من الصعب التعويل كثيرا على جولة المفاوضات الروسية الأوكرانية التي تستضيفها تركيا، في ظل التناقضات في خطاب الرئيس الأوكراني الذي لا يمتلك قرارا سياسيا كاملا.
وأضاف الدكتور عمار قناة: "إننا أمام معادلة واضحة الآن، وهي إفلاس المنظومة السياسية الغربية من حيث التعاطي حتى مع مبدأ المفاوضات، ما ينعكس سلبا على الحالة التفاوضية".
وأكد قناة في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن فريق التفاوض الأوكراني، وحتى الرئيس الأوكراني لا يمتلك قرارا سياسيا كاملا في التوصل إلى هدنة، أو حل سياسي جزئي.
واعتبر أن تركيا تلعب دورا إيجابيا، لكن لا يمكن أن تكون الوسيط في هذه الأزمة بل يمكن فقط أن تمثل منصة لهذه اللقاءات، لافتا إلى أن المسألة الإيجابية الوحيدة هي تفعيل الملفات الإنسانية من ممرات وتبادل أسرى لكن من المبكر الحديث عن معادلة سياسية في هذه المرحلة.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
لافروف: روسيا تأمل بنجاح المفاوضات بين موسكو وكييف
11:38 GMT
وأعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا خلال محادثات هاتفية على عقد الاجتماع المقبل لفريقي التفاوض الروسي والأوكراني في إسطنبول.
من جهته، قال المفاوض الأوكراني، ديفيد أراخاميا، إن الجولة التالية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد وجها لوجه في تركيا في الفترة من 28 إلى 30 مارس/آذار، واصفا المحادثات السابقة بـ"الصعبة للغاية".
ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قوله إن "كييف مستعدة لقبول وضع الحياد والوضع غير النووي، والضمانات الأمنية".
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