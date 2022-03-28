https://arabic.sputniknews.com/20220328/خطة-أمريكا-الحرب-ضد-روسيا-حتى-آخر-أوكراني-1060547121.html
خطة أمريكا: الحرب ضد روسيا حتى آخر أوكراني
خطة أمريكا: الحرب ضد روسيا حتى آخر أوكراني
تشن الولايات المتحدة الأمريكية حربا غير معلنة على روسيا من أجل إبقاء هيمنتها على العالم. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T06:04+0000
2022-03-28T06:04+0000
2022-03-28T06:08+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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جاء ذلك في مقال كتبه الدبلوماسي الأمريكي (السابق) رفيع المستوى، تشاس فريمان، ونشره موقع إخباري أمريكي.وأشار الكاتب إلى أن:وإزاء ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية لم تجد روسيا أمامها غير سبيل استخدام القوة ضد نظام الحكم في أوكرانيا الذي ترعاه واشنطن.وبدأت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب إبادة جماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
خطة أمريكا: الحرب ضد روسيا حتى آخر أوكراني
06:04 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 06:08 GMT 28.03.2022)
تشن الولايات المتحدة الأمريكية حربا غير معلنة على روسيا من أجل إبقاء هيمنتها على العالم.
جاء
ذلك في مقال كتبه الدبلوماسي الأمريكي (السابق) رفيع المستوى، تشاس فريمان، ونشره موقع إخباري أمريكي.
الولايات المتحدة الأمريكية لا تعمل على إنهاء الحرب التي تدور رحاها في أوكرانيا بل تبذل ما بوسعها لاستمرارها، وسوف تظل تحارب روسيا "حتى آخر أوكراني"
وإزاء ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية لم تجد روسيا أمامها غير سبيل استخدام القوة ضد نظام الحكم في أوكرانيا الذي ترعاه واشنطن.
وبدأت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب إبادة جماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.