عربي
وزير الصناعة الإماراتي: رفعنا إنتاج الغاز بنسبة 30% لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال
Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/خطة-أمريكا-الحرب-ضد-روسيا-حتى-آخر-أوكراني-1060547121.html
خطة أمريكا: الحرب ضد روسيا حتى آخر أوكراني
خطة أمريكا: الحرب ضد روسيا حتى آخر أوكراني
تشن الولايات المتحدة الأمريكية حربا غير معلنة على روسيا من أجل إبقاء هيمنتها على العالم. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T06:04+0000
2022-03-28T06:08+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059876579_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a48b8ba9904f95fdd0f5bd80802b8664.jpg
جاء ذلك في مقال كتبه الدبلوماسي الأمريكي (السابق) رفيع المستوى، تشاس فريمان، ونشره موقع إخباري أمريكي.وأشار الكاتب إلى أن:وإزاء ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية لم تجد روسيا أمامها غير سبيل استخدام القوة ضد نظام الحكم في أوكرانيا الذي ترعاه واشنطن.وبدأت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب إبادة جماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059876579_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_95c559807ca48d52641a534370916ccf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا

خطة أمريكا: الحرب ضد روسيا حتى آخر أوكراني

06:04 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 06:08 GMT 28.03.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورجندي يتفقد ثكنات وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022
جندي يتفقد ثكنات وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تشن الولايات المتحدة الأمريكية حربا غير معلنة على روسيا من أجل إبقاء هيمنتها على العالم.
جاء ذلك في مقال كتبه الدبلوماسي الأمريكي (السابق) رفيع المستوى، تشاس فريمان، ونشره موقع إخباري أمريكي.
وأشار الكاتب إلى أن:
الولايات المتحدة الأمريكية لا تعمل على إنهاء الحرب التي تدور رحاها في أوكرانيا بل تبذل ما بوسعها لاستمرارها، وسوف تظل تحارب روسيا "حتى آخر أوكراني"
وإزاء ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية لم تجد روسيا أمامها غير سبيل استخدام القوة ضد نظام الحكم في أوكرانيا الذي ترعاه واشنطن.
وبدأت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب إبادة جماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала