https://arabic.sputniknews.com/20220328/داعش-يتبنى-المسؤولية-عن-إطلاق-نار-في-إسرائيل-1060545771.html

داعش يتبنى المسؤولية عن إطلاق نار في إسرائيل

داعش يتبنى المسؤولية عن إطلاق نار في إسرائيل

تبنى إرهابيو تنظيم داعش الإرهابي، المسؤولية عن إطلاق نار في مدينة الخضيرة بإسرائيل. 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T00:14+0000

2022-03-28T00:14+0000

2022-03-28T00:14+0000

تنظيم داعش الإرهابي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102830/37/1028303762_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_96b8c8083dbe2c75940514d32bf9eace.jpg

موسكو – سبوتنيك. وبحسب ما يعلن عنه التنظيم، أدى الهجوم إلى مقتل عسكريين وجرح عشرة، بحسب رويترز.وبحسب بيانات الشرطة الإسرائيلية، يمكن التحدث بهذا الصدد عن حدوث جريمة "عمل إرهابي".وفي وقت سابق من مساء أمس الأحد، قتل إسرائيليان وأصيب 3 من الشرطة في مدينة الخضيرة شمالي البلاد، برصاص مسلحين اثنين قتلا لاحقا برصاص الشرطة.وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن منفذي الهجوم من مدينة أم الفحم العربية، وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أحدهما سبق وتم اعتقاله للاشتباه في انتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي.ووقع الهجوم خلال استضافة إسرائيل قمة هي الأولى من نوعها تضم وزراء خارجية أمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب في النقب، لبحث ملفات بينها إيران.وهذه هي ثاني عملية يتم تنفيذها داخل الخط الأخضر خلال أقل من أسبوع.والأسبوع الماضي، قتل 4 إسرائيليين في عملية طعن ودهس بمدينة بئر السبع نفذها محمد أبو القيعان من بلدة حورة في النقب.ووقتها، أعربت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن صدمتها من الحادث، الذي لم تتوقعه على الإطلاق، في وقت تركز فيه اهتمامها على الضفة الغربية ومدينة القدس التي غالبا ما تشهد بين الفينة والأخرى مثل هذه الهجمات.

https://arabic.sputniknews.com/20220327/منصور-عباس-عن-هجوم-الخضيرة-إرهاب-داعشي-مقيت-لا-يمثل-العرب-في-إسرائيل-1060543272.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

تنظيم داعش الإرهابي