https://arabic.sputniknews.com/20220328/داعش-يتبنى-المسؤولية-عن-إطلاق-نار-في-إسرائيل-1060545771.html
داعش يتبنى المسؤولية عن إطلاق نار في إسرائيل
داعش يتبنى المسؤولية عن إطلاق نار في إسرائيل
تبنى إرهابيو تنظيم داعش الإرهابي، المسؤولية عن إطلاق نار في مدينة الخضيرة بإسرائيل. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T00:14+0000
2022-03-28T00:14+0000
2022-03-28T00:14+0000
تنظيم داعش الإرهابي
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موسكو – سبوتنيك. وبحسب ما يعلن عنه التنظيم، أدى الهجوم إلى مقتل عسكريين وجرح عشرة، بحسب رويترز.وبحسب بيانات الشرطة الإسرائيلية، يمكن التحدث بهذا الصدد عن حدوث جريمة "عمل إرهابي".وفي وقت سابق من مساء أمس الأحد، قتل إسرائيليان وأصيب 3 من الشرطة في مدينة الخضيرة شمالي البلاد، برصاص مسلحين اثنين قتلا لاحقا برصاص الشرطة.وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن منفذي الهجوم من مدينة أم الفحم العربية، وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أحدهما سبق وتم اعتقاله للاشتباه في انتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي.ووقع الهجوم خلال استضافة إسرائيل قمة هي الأولى من نوعها تضم وزراء خارجية أمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب في النقب، لبحث ملفات بينها إيران.وهذه هي ثاني عملية يتم تنفيذها داخل الخط الأخضر خلال أقل من أسبوع.والأسبوع الماضي، قتل 4 إسرائيليين في عملية طعن ودهس بمدينة بئر السبع نفذها محمد أبو القيعان من بلدة حورة في النقب.ووقتها، أعربت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن صدمتها من الحادث، الذي لم تتوقعه على الإطلاق، في وقت تركز فيه اهتمامها على الضفة الغربية ومدينة القدس التي غالبا ما تشهد بين الفينة والأخرى مثل هذه الهجمات.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/منصور-عباس-عن-هجوم-الخضيرة-إرهاب-داعشي-مقيت-لا-يمثل-العرب-في-إسرائيل-1060543272.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
تنظيم داعش الإرهابي
داعش يتبنى المسؤولية عن إطلاق نار في إسرائيل
تبنى إرهابيو تنظيم داعش الإرهابي، المسؤولية عن إطلاق نار في مدينة الخضيرة بإسرائيل.
موسكو – سبوتنيك
. وبحسب ما يعلن عنه التنظيم، أدى الهجوم إلى مقتل عسكريين وجرح عشرة، بحسب رويترز.
وبحسب بيانات الشرطة الإسرائيلية، يمكن التحدث بهذا الصدد عن حدوث جريمة "عمل إرهابي".
وفي وقت سابق من مساء أمس الأحد، قتل إسرائيليان وأصيب 3 من الشرطة
في مدينة الخضيرة شمالي البلاد، برصاص مسلحين اثنين قتلا لاحقا برصاص الشرطة.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن منفذي الهجوم من مدينة أم الفحم العربية، وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أحدهما سبق وتم اعتقاله للاشتباه في انتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي.
ووقع الهجوم خلال استضافة إسرائيل قمة هي الأولى من نوعها تضم وزراء خارجية أمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب في النقب، لبحث ملفات بينها إيران.
وهذه هي ثاني عملية يتم تنفيذها داخل الخط الأخضر خلال أقل من أسبوع.
والأسبوع الماضي، قتل 4 إسرائيليين في عملية طعن ودهس بمدينة بئر السبع
نفذها محمد أبو القيعان من بلدة حورة في النقب.
ووقتها، أعربت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن صدمتها من الحادث، الذي لم تتوقعه على الإطلاق، في وقت تركز فيه اهتمامها على الضفة الغربية ومدينة القدس التي غالبا ما تشهد بين الفينة والأخرى مثل هذه الهجمات.