عربي
السلطات الشيشانية تعلن عن تعديل استراتيجية مقاتليها في ماريوبول من أجل تحرير المدينة خلال أيام
https://arabic.sputniknews.com/20220328/دعوات-في-أستراليا-لاحتلال-دولة-جزر-سليمان-بسبب-علاقتها-الجيدة-مع-الصين-1060569835.html
دعوات في أستراليا لاحتلال دولة جزر سليمان بسبب علاقتها الجيدة مع الصين
دعوات في أستراليا لاحتلال دولة جزر سليمان بسبب علاقتها الجيدة مع الصين
نشرت مجلة متخصصة بالسلاح والعتاد العسكري تقريرا أشارت فيه إلى وجود مطالب متزايدة في أستراليا لاحتلال دولة جزر سليمان بسبب علاقة الأخيرة مع الصين. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T13:14+0000
2022-03-28T13:14+0000
رصد عسكري
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102695/95/1026959566_0:16:3500:1985_1920x0_80_0_0_056a891009bad2deb9a7b6d402b52f77.jpg
وزعمت المصادر أن المطالب بتنفيذ عملية عسكرية أسترالية ضد دولة جزر سليمان ناتجة عن سعي الأخيرة لإقامة علاقات دفاعية مع الصين، الأمر الذي أجج المطالب في أستراليا للقيام بعمل عسكري وحتى الغزو الكامل والشامل والإطاحة بحكومة البلاد.وبحسب مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالشؤون العسكرية، فقد شبّه بعض المحللين الأستراليين العلاقات الدفاعية لدولة جزر سليمان بقوة كبرى غير غربية بأزمة الصواريخ الكوبية، بعد أن أصبحت كوبا في الخمسينيات الدولة الوحيدة في نصف الكرة الغربي التي كانت خارج نطاق النفوذ الأمريكي.ونقلت المجلة عن المالك السابق لمجلة الشؤون الخارجية لآسيا والمحيط الهادئ الدبلوماسي ديفيد لويلين سميث، وهو أحد أبرز المدافعين عن الغزو.شدد سميث على أنه "يجب أن نكون نحن (أستراليا) وواشنطن"، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك دور للولايات المتحدة في التخطيط لهذا الغزو.وإلى جانب الغزو العسكري، من المتوقع استخدام الإجراءات الأخرى، بما في ذلك عمليات التأثير كتمويل المرشحين السياسيين الموالين للغرب، والتهديدات بالحرب الاقتصادية.الجدير بالذكر أن دولة جزر سليمان عاصمتها هونيارا، وتقع في أوقيانوسيا جنوبي المحيط الهادئ، وتتألف من أكثر من 990 جزيرة، مجموع مساحتها الكلية تقدر بـ 28450 كيلومترا. ويبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة فقط.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/كيف-تسرع-الأحلام-الغرب-التوسعية-بانفصال-الصين-عن-النظام-العالمي-وتخلق-صراعا-في-الشرق-1060526767.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102695/95/1026959566_0:0:3080:2310_1920x0_80_0_0_b9918e660ac6786e4bc3838a09950a41.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, العالم

دعوات في أستراليا لاحتلال دولة جزر سليمان بسبب علاقتها الجيدة مع الصين

13:14 GMT 28.03.2022
© REUTERS / HANDOUTالجيش الأسترالي
الجيش الأسترالي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / HANDOUT
تابعنا عبرTelegram
نشرت مجلة متخصصة بالسلاح والعتاد العسكري تقريرا أشارت فيه إلى وجود مطالب متزايدة في أستراليا لاحتلال دولة جزر سليمان بسبب علاقة الأخيرة مع الصين.
وزعمت المصادر أن المطالب بتنفيذ عملية عسكرية أسترالية ضد دولة جزر سليمان ناتجة عن سعي الأخيرة لإقامة علاقات دفاعية مع الصين، الأمر الذي أجج المطالب في أستراليا للقيام بعمل عسكري وحتى الغزو الكامل والشامل والإطاحة بحكومة البلاد.
وبحسب مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالشؤون العسكرية، فقد شبّه بعض المحللين الأستراليين العلاقات الدفاعية لدولة جزر سليمان بقوة كبرى غير غربية بأزمة الصواريخ الكوبية، بعد أن أصبحت كوبا في الخمسينيات الدولة الوحيدة في نصف الكرة الغربي التي كانت خارج نطاق النفوذ الأمريكي.
ونقلت المجلة عن المالك السابق لمجلة الشؤون الخارجية لآسيا والمحيط الهادئ الدبلوماسي ديفيد لويلين سميث، وهو أحد أبرز المدافعين عن الغزو.

وقال سميث إن "أستراليا لا يجب أن تسمح بالمضي قدما بهذه الصفقة، وإذا كان لا بد من ذلك، علينا غزو الجزر والاستيلاء عليها وتغيير النظام، هناك مجال للقوة الناعمة يجب استخدامه بقوة، لكن علينا أيضا أن نبدأ فورا في حشد قوة غزو برمائية لإضافة الضغط".

الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في عام 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
كيف تسرع أحلام الغرب التوسعية بانفصال الصين عنه وتخلق صراعا جديدا في الشرق؟
أمس, 13:28 GMT
شدد سميث على أنه "يجب أن نكون نحن (أستراليا) وواشنطن"، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك دور للولايات المتحدة في التخطيط لهذا الغزو.

ونوهت المجلة إلى أن تصريحات سميث ليست وحيدة بل تأتي ضمن سلسلة مطالبات متزايدة للقيام بعمل عسكري وغزو البلاد.

وإلى جانب الغزو العسكري، من المتوقع استخدام الإجراءات الأخرى، بما في ذلك عمليات التأثير كتمويل المرشحين السياسيين الموالين للغرب، والتهديدات بالحرب الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن دولة جزر سليمان عاصمتها هونيارا، وتقع في أوقيانوسيا جنوبي المحيط الهادئ، وتتألف من أكثر من 990 جزيرة، مجموع مساحتها الكلية تقدر بـ 28450 كيلومترا. ويبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة فقط.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала