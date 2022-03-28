https://arabic.sputniknews.com/20220328/رئيس-الإمارات-يصدر-أمرا-بشأن-أكثر-من-500-سجين-1060563577.html
رئيس الإمارات يصدر أمرا بشأن أكثر من 500 سجين
رئيس الإمارات يصدر أمرا بشأن أكثر من 500 سجين
أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، أمرا يتعلق بـ540 سجينا. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T10:46+0000
2022-03-28T10:46+0000
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أمر رئيس الإمارات بالإفراج عن هؤلاء السجناء من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة شهر رمضان، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.يأتي أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في إطار المبادرات الإنسانية لبلاده، التي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.يشار إلى أن رئيس الإمارات يحرص سنويا على العفو عن مجموعة من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية خلال رمضان، من أجل منحهم فرصة الاستفادة من هذا الشهر لكي يعيدوا التفكير في مستقبلهم، والعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.كما يأتي قرار رئيس الإمارات السنوي من أجل تعزيز الروابط الأسرية، وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/مستشار-رئيس-الإمارات-عن-تصنيف-مجلس-الأمن-الدولي-أنصار-الله-جماعة-إرهابية-سيضغط-على-الحوثيين-1059309794.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, رمضان, العالم العربي
رئيس الإمارات يصدر أمرا بشأن أكثر من 500 سجين
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أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، أمرا يتعلق بـ540 سجينا.
أمر رئيس الإمارات بالإفراج عن هؤلاء السجناء من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة شهر رمضان، وفقا لصحيفة "الاتحاد"
الإماراتية.
يأتي أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في إطار المبادرات الإنسانية لبلاده، التي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.
يشار إلى أن رئيس الإمارات يحرص سنويا على العفو عن مجموعة من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية خلال رمضان، من أجل منحهم فرصة الاستفادة من هذا الشهر لكي يعيدوا التفكير في مستقبلهم، والعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.
كما يأتي قرار رئيس الإمارات السنوي من أجل تعزيز الروابط الأسرية، وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء.