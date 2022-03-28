https://arabic.sputniknews.com/20220328/رئيس-وزراء-فلسطين-يندد-بـقمة-النقب-وهم-وسراب-ومكافأة-مجانية-لإسرائيل--1060555498.html
رئيس وزراء فلسطين يندد بـ"قمة النقب"... وهم وسراب ومكافأة مجانية لإسرائيل
رئيس وزراء فلسطين يندد بـ"قمة النقب"... وهم وسراب ومكافأة مجانية لإسرائيل
أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، اليوم الإثنين، "قمة النقب" المنعقدة في إسرائيل بحضور 4 وزراء خارجية عرب، معتبرا أنها "وهم وسراب ومكافأة مجانية... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T09:23+0000
2022-03-28T09:23+0000
2022-03-28T09:23+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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قال إشتيه في كلمة له خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية في رام الله (وفق بيان مكتبه): "لقاءات التطبيع العربي دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ما هي إلا وهم وسراب، ومكافأة مجانية لإسرائيل".وتوقفت المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين منذ أبريل/ نيسان 2014 على خلفية رفض تل أبيب وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنصلها من خيار حل الدولتين.وانطلقت صباح اليوم اجتماعات "قمة النقب" وهي الأولى من نوعها بحضور وزراء خارجية إسرائيل وأمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب.وأفادت قناة "كان" الرسمية بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تخطط لكي تصبح القمة منتدى سنويا منتظما، لافتة إلى أن "ذلك سيسمح لمزيد من كبار الشخصيات من العالم العربي بالمشاركة في السنوات المقبلة".وأضافت القناة: "تحدث وزير الخارجية يائير لابيد، أمس، مع نظرائه من الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر حول إمكانية إقامة تحالف إقليمي - أيضا فيما يتعلق بتهديدات الطائرات المسيرة وهجمات البحرية الإيرانية".وبصرف النظر عن الملف الإيراني، من المتوقع أن يناقش الوزراء قضايا الطاقة وقضايا اقتصادية أخرى، حسب وسائل إعلام عبرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/إسرائيل-تخطط-لتحويل-قمة-النقب-إلى-منتدى-سنوي-1060554052.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
رئيس وزراء فلسطين يندد بـ"قمة النقب"... وهم وسراب ومكافأة مجانية لإسرائيل
أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، اليوم الإثنين، "قمة النقب" المنعقدة في إسرائيل بحضور 4 وزراء خارجية عرب، معتبرا أنها "وهم وسراب ومكافأة مجانية لإسرائيل".
قال إشتيه في كلمة له خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية في رام الله (وفق بيان مكتبه): "لقاءات التطبيع العربي دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ما هي إلا وهم وسراب، ومكافأة مجانية لإسرائيل".
وتوقفت المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين منذ أبريل/ نيسان 2014 على خلفية رفض تل أبيب وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنصلها من خيار حل الدولتين.
وانطلقت صباح اليوم اجتماعات "قمة النقب" وهي الأولى من نوعها بحضور وزراء خارجية إسرائيل وأمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب.
وأفادت قناة "كان" الرسمية بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تخطط لكي تصبح القمة منتدى سنويا منتظما
، لافتة إلى أن "ذلك سيسمح لمزيد من كبار الشخصيات من العالم العربي بالمشاركة في السنوات المقبلة".
وأضافت القناة: "تحدث وزير الخارجية يائير لابيد، أمس، مع نظرائه من الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر حول إمكانية إقامة تحالف إقليمي - أيضا فيما يتعلق بتهديدات الطائرات المسيرة وهجمات البحرية الإيرانية".
وبصرف النظر عن الملف الإيراني، من المتوقع أن يناقش الوزراء قضايا الطاقة وقضايا اقتصادية أخرى، حسب وسائل إعلام عبرية.