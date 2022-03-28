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https://arabic.sputniknews.com/20220328/رافقت-بايدن-في-رحلته-الأخيرة-إلى-أوروبا-إصابة-نائبة-السكرتير-الصحفي-للبيت-الأبيض-بكوفيد-1060546169.html
رافقت بايدن في رحلته الأخيرة إلى أوروبا... إصابة نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض بكوفيد
رافقت بايدن في رحلته الأخيرة إلى أوروبا... إصابة نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض بكوفيد
قالت كارين جان بيير نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض والتي رافقت الرئيس الأمريكي جو بايدن في رحلة إلى أوروبا إن التحاليل أثبتت إصابتها بكوفيد-19 لكنها أوضحت... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T02:40+0000
2022-03-28T02:40+0000
جو بايدن
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وأضافت في بيان يوم الأحد "آخر مرة رأيت فيها الرئيس كانت خلال اجتماع خضع لإجراءات التباعد الاجتماعي ولم يكن هناك أي تواصل قريب مع الرئيس وفقا لإرشادات سي.دي.سي (المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها)".وفي الأسبوع الماضي أظهرت التحاليل إصابة جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض بفيروس كورونا.
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جو بايدن

رافقت بايدن في رحلته الأخيرة إلى أوروبا... إصابة نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض بكوفيد

02:40 GMT 28.03.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن، 2 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، 2 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
قالت كارين جان بيير نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض والتي رافقت الرئيس الأمريكي جو بايدن في رحلة إلى أوروبا إن التحاليل أثبتت إصابتها بكوفيد-19 لكنها أوضحت أنها لم تتعامل عن قرب مع الرئيس.
وأضافت في بيان يوم الأحد "آخر مرة رأيت فيها الرئيس كانت خلال اجتماع خضع لإجراءات التباعد الاجتماعي ولم يكن هناك أي تواصل قريب مع الرئيس وفقا لإرشادات سي.دي.سي (المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها)".
وفي الأسبوع الماضي أظهرت التحاليل إصابة جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض بفيروس كورونا.
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