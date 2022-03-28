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https://arabic.sputniknews.com/20220328/رشا-مهدي-ويل-سميث-تحول-لـ-همجي-وأصبح-بطلا-لـ-مشهد-مؤسف-1060575094.html
رشا مهدي: ويل سميث تحول لـ "همجي" وأصبح بطلا لـ "مشهد مؤسف"
رشا مهدي: ويل سميث تحول لـ "همجي" وأصبح بطلا لـ "مشهد مؤسف"
علقت الفنانة المصرية رشا مهدي على رد فعل الممثل الأمريكي ويل سميث على السخرية من زوجته خلال حفل أكاديمية أوسكار الأمريكية، مشيرة إلى أنه أصبح بطلا لما وصفته بـ... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T14:58+0000
2022-03-28T14:58+0000
منوعات
جائزة أوسكار
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جاء ذلك في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الاثنين، تحدثت فيها عن ويل سميث بالقول: "للأسف، بدل من التصفيق لويل سميث في ليلة هو عريسها… تحول فجأة لهمجي ومتخلف مش أكتر".وتابعت حديثها عن الممثل الأمريكي: "‏وطالع عالمسرح بيقول: الحب يجعلك تفعل أشياء مجنونة"، مضيفة: "‏أنا متأكدة ان في ستات كتير سمعوا هذه الجملة بعد الاعتداء عليهم بالضرب".‏واعتبرت الفنانة المصرية أن "ويل سميث أصبح بطلا لمشهد مؤسف صعب يتمحي ولا بـ ١٠٠ جائزة أوسكار"، وفقا لوصفها.وقام ويل سميث بصفع الممثل الكوميدي كريس روك، مقدم حفل الأوسكار، بعدما سخر الأخير من مظهر زوجة سميث، التي تعاني من مرض يؤدي إلى تساقط الشعر خلال مشاركتهم في الحفل الذي أقيم أمس الأحد.وبعد ذلك اعتذر ويل سميث عن هذا المشهد وبرر فعلته بأن "الحب يجعل الشخص يفعل أشياء مجنونة"، مشيرا إلى أن رد فعله على السخرية من زوجته كان أشبه بـ "الأب المجنون"، على حد وصفه.يذكر أن جادا سميث شاركت فيديو على "إنستغرام" في وقت سابق، توضح فيه ما تتعرض له بسبب المرض الذي تعاني منه.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/ويل-سميث-يصفع-مقدم-حفل-الأوسكار-بسبب-السخرية-من-مظهر-زوجته-فيديو-1060549565.html
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منوعات, جائزة أوسكار

رشا مهدي: ويل سميث تحول لـ "همجي" وأصبح بطلا لـ "مشهد مؤسف"

14:58 GMT 28.03.2022
© AFP 2022 / Frazer Harrisonالممثل الأمريكي ويل سميث مع زوجته الممثلة الأمريكي جادا بينكت سميث
الممثل الأمريكي ويل سميث مع زوجته الممثلة الأمريكي جادا بينكت سميث - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© AFP 2022 / Frazer Harrison
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علقت الفنانة المصرية رشا مهدي على رد فعل الممثل الأمريكي ويل سميث على السخرية من زوجته خلال حفل أكاديمية أوسكار الأمريكية، مشيرة إلى أنه أصبح بطلا لما وصفته بـ "المشهد المؤسف".
جاء ذلك في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الاثنين، تحدثت فيها عن ويل سميث بالقول: "للأسف، بدل من التصفيق لويل سميث في ليلة هو عريسها… تحول فجأة لهمجي ومتخلف مش أكتر".
وتابعت حديثها عن الممثل الأمريكي: "‏وطالع عالمسرح بيقول: الحب يجعلك تفعل أشياء مجنونة"، مضيفة: "‏أنا متأكدة ان في ستات كتير سمعوا هذه الجملة بعد الاعتداء عليهم بالضرب".
‏واعتبرت الفنانة المصرية أن "ويل سميث أصبح بطلا لمشهد مؤسف صعب يتمحي ولا بـ ١٠٠ جائزة أوسكار"، وفقا لوصفها.
وقام ويل سميث بصفع الممثل الكوميدي كريس روك، مقدم حفل الأوسكار، بعدما سخر الأخير من مظهر زوجة سميث، التي تعاني من مرض يؤدي إلى تساقط الشعر خلال مشاركتهم في الحفل الذي أقيم أمس الأحد.
افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثلاثين، بحضور الممثل الأمريكي ويل سميث والممثلة الأمريكية شارليز ثيرون، 2008 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
ويل سميث يصفع مقدم حفل الأوسكار بسبب السخرية من مظهر زوجته... فيديو
07:35 GMT
وبعد ذلك اعتذر ويل سميث عن هذا المشهد وبرر فعلته بأن "الحب يجعل الشخص يفعل أشياء مجنونة"، مشيرا إلى أن رد فعله على السخرية من زوجته كان أشبه بـ "الأب المجنون"، على حد وصفه.
يذكر أن جادا سميث شاركت فيديو على "إنستغرام" في وقت سابق، توضح فيه ما تتعرض له بسبب المرض الذي تعاني منه.
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