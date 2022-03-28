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https://arabic.sputniknews.com/20220328/روسيا-تصنف-وكالة-دويتشه-فيله-الألمانية-وكيلا-أجنبيا-على-أراضيها-1060561331.html
روسيا تصنف وكالة "دويتشه فيله" الألمانية وكيلا أجنبيا على أراضيها
روسيا تصنف وكالة "دويتشه فيله" الألمانية وكيلا أجنبيا على أراضيها
أعلنت وزارة العدل الروسية، اليوم الإثنين، عن إدراج وكالة وقناة "دويتشه فيله" الألمانية ضمن قائمة وكلاء الإعلام الأجنبي على الأراضي الروسية. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T10:33+0000
2022-03-28T10:33+0000
روسيا
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وأصدرت وزارة العدل الروسية بيانا، نشر بموقعها الرسمي، جاء فيه: "في 28 آذار/ مارس، عملاً بمتطلبات القانون الروسي تم إدراج قناة دويتشه فيله الألمانيا في سجل وسائل الإعلام الأجنبية التي تعمل بمثابة وكيل أجنبي".وأضاف البيان: "تم التأكيد على أن هذا القرار تم اتخاذه على أساس الوثائق الواردة من الهيئات المختصة في سلطة الدولة".وأغلقت روسيا مكتب "دويتشه فيله" في العاصمة موسكو وألغت اعتماد موظفيها ردا على حظر قناة "RT" الروسية في ألمانيا.
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روسيا تصنف وكالة "دويتشه فيله" الألمانية وكيلا أجنبيا على أراضيها

10:33 GMT 28.03.2022
© Sputnik . Evgeniy byatov / الذهاب إلى بنك الصور قناة "دويتشه فيله" الألمانية
 قناة دويتشه فيله الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© Sputnik . Evgeniy byatov
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أعلنت وزارة العدل الروسية، اليوم الإثنين، عن إدراج وكالة وقناة "دويتشه فيله" الألمانية ضمن قائمة وكلاء الإعلام الأجنبي على الأراضي الروسية.
وأصدرت وزارة العدل الروسية بيانا، نشر بموقعها الرسمي، جاء فيه: "في 28 آذار/ مارس، عملاً بمتطلبات القانون الروسي تم إدراج قناة دويتشه فيله الألمانيا في سجل وسائل الإعلام الأجنبية التي تعمل بمثابة وكيل أجنبي".
وأضاف البيان: "تم التأكيد على أن هذا القرار تم اتخاذه على أساس الوثائق الواردة من الهيئات المختصة في سلطة الدولة".
وأغلقت روسيا مكتب "دويتشه فيله" في العاصمة موسكو وألغت اعتماد موظفيها ردا على حظر قناة "RT" الروسية في ألمانيا.
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